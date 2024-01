Incidente a Stabbia, scontro tra due furgoni: un ferito

Incidente questa mattina a Stabbia, nel comune di Cerreto Guidi. Intorno alle 7.20 due mezzi si sono scontrati in un incrocio della frazione, lungo la via Francesca. Ad entrare in collisione, per cause in corso di accertamento, due furgoni. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori inviati dal 118, in particolare le ambulanze della Pubblica Assistenza di Fucecchio e della Croce Verde di Lamporecchio, e la polizia municipale dell'unione dei comuni per i rilievi.

Da quanto si apprende l'urto dato dallo scontro avrebbe sbalzato i mezzi, finiti contro un'abitazione sulla strada. Coinvolti come detto due furgoni, dei quali uno di Alia, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti. A rimanere ferito, non in maniera grave, il conducente dell'altro mezzo coinvolto.