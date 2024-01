La candidata a sindaco Donnini: "Far tornare i giovani protagonisti della politica"

Far tornare i giovani protagonisti della politica. E' questo uno dei principali obiettivi di Emma Donnini, candidata sindaca di Fucecchio alle prossime elezioni comunali. Da parte dei giovani e dei giovanissimi, oggi purtroppo lontani dai luoghi nei quali si prendono le decisioni, c'è grande voglia di partecipazione, c'è voglia di tornare ad essere protagonisti e non più soggetti passivi dei cambiamenti e dello sviluppo delle città.

Questa grande voglia di partecipazione è emersa anche dall'incontro che la candidata ha organizzato ieri e che ha visto la partecipazione di numerosi ragazzi e ragazze presso la sede del comitato elettorale in Corso Matteotti. Un laboratorio di idee e di proposte che anche nell'aspetto vuol essere attrattivo per i più giovani.

“Il primo passo della mia candidatura – dice Emma Donnini – è stato proprio quello di riallacciare un dialogo con i ragazzi e di renderli partecipi della costruzione del mio programma elettorale. Renderli protagonisti, farli sentire ascoltati è un modo per coinvolgerli nei progetti per il futuro di Fucecchio. Saranno loro, nei prossimi anni, coloro che vivranno appieno la nostra città e il nostro territorio ed è giusto, anzi direi indispensabile, che siano coinvolti nelle scelte. La politica è il luogo delle decisioni che incideranno sul futuro e non può fare a meno dei cittadini che questo futuro lo vivranno più a lungo”.



L'incontro tra la candidata e i giovani fucecchiesi ha posto l'attenzione non solo sui possibili sviluppi del territorio ma anche su quegli aspetti positivi che oggi rendono i ragazzi orgogliosi di appartenere alla loro città e così sono emersi tanti aspetti che vengono apprezzati, a partire dall'unicità di un centro storico che vede nel Parco Corsini e nel Poggio Salamartano due luoghi del cuore dei ragazzi, due luoghi simbolo di Fucecchio, passando poi agli aspetti più ambientalistici come quelli legati al Padule e alle Cerbaie. I giovani, poi, hanno posto l'accento su alcuni aspetti sociali che caratterizzano Fucecchio, in particolare il grande tessuto associativo fatto da decine e decine di realtà molto attive che i giovani vorrebbero conoscere più a fondo. Anche all'interno di un processo di crescita, come cittadini consapevoli, che potrebbe iniziare a scuola attraverso l'educazione civica e la conoscenza della Costituzione Italiana ma che poi potrebbe vedere i ragazzi coinvolti anche in progetti portati avanti dalle associazioni in tutti quegli aspetti legati alle relazioni, e quindi attraverso l'educazione all'affettività, alla sessualità, ma anche, ad esempio, attraverso un'educazione finanziaria che è sempre più necessaria per diventare cittadini consapevoli.

Un accento i giovani lo hanno posto anche sul mondo del Palio esaltandone il grande valore sociale della vita di contrada. Luoghi, secondo i ragazzi, che hanno sostituito altri spazi di socializzazione ma che fanno di Fucecchio una città ancora viva, fatta di legami e di opportunità di stare insieme.

L’incontro di ieri è stata la prima tappa di un lungo percorso di incontri che la candidata Donnini svolgerà con le realtà fucecchiesi. Annunciato l'evento del prossimo martedì dove si approfondirà il tema del Palio. L'appuntamento per tutti è per martedì 23 gennaio alle ore 21,30 nella sede del comitato in Corso Matteotti 54.

Fonte: Ufficio Stampa