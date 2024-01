Il Caffè Gilli di Firenze premiato per il miglior Cantuccio classico di pasticceria

Mercoledì 17 gennaio, dalle 11 alle 13, presso Caffè Neri di Sesto Fiorentino (via Gramsci 809), ha avuto luogo la II Edizione del concorso gastronomico “Il Cantuccio classico di pasticceria” aperto a pasticcerie e forni dell'area metropolitana.

Vincitore con 68 punti è risultato CAFFE' GILLI di Firenze (piazza della Repubblica) che ha staccato di 6 lunghezze la PASTICCERIA BAR GELLI di Prato. Terza classificata la PASTICCERIA Malesci di Sesto Fiorentino. Premio speciale della Giuria tecnica è andato sempre a Caffè Gilli.

CONCORRENTI

Qui di seguito la lista completa dei 19 concorrenti suddivisa per Comune di provenienza: Caffè Gilli, Forno Becagli, Pasticceria Bellucci, Pasticceria Gabriele Rocchi, Ristorante I Briganti (Firenze), Pasticceria

Vannino (Calenzano), Caffè 21, Pasticceria Fani, Pasticceria Le Chicchere, Pasticceria Malesci (Sesto Fiorentino), Panificio Ciofi, Pasticceria Bar Gelli (Prato), Pasticceria Gallo Nero (Agliana), Podere Milla (Montale), Pasticceria Sguanci (Signa), Panificio il Fornaio di Scandicci (Scandicci), Pasticceria AndreaRuggini, Pasticceria Marcello (Pontassieve), Pasticceria Pimpina (Cerbaia e Montelupo).

ORGANIZZATORI

L'evento è stato organizzato da Festival delle Pasticcerie in collaborazione con il catering di tradizioni fiorentine Casa della Nella (già creatori di tutti i contest legati alle tradizioni dolciarie dell'area metropolitana come “La miglior schiacciata alla Fiorentina”, “Lo zuccotto fiorentino – Il Rinascimento in tavola”, “Pan di Ramerino – Il Medioevo fiorentino”, “La miglior schiacciata con l'uva”, “Budino di riso – Il dessert fiorentino”) e con Caffè Neri (gruppo Crociani & Sapienti) location ospitante.

GIURIA

A decretare il podio, una Giuria di pastry chef ed esperti gastronomi con a capo Raffaele Musacco, Maestro pasticcere attualmente presso Carra spa. Con lui Alessio Guastini, pastry chef e titolare della omonima pasticceria di Prato, Riccardo Camporesi pastry chef e titolare della pasticceria “I dolci di Patrizio Cosi” di Firenze, Remondo Issa pastry chef presso la Pasticceria Rimani di Firenze, Gabriella Mari Docente di cucina italiana e fondatrice nel 1985 a Firenze della prestigiosa scuola di cucina “Cordon Bleu”. Insieme a loro, giurati tecnici, anche Massimo Cortini creatore del catering di tradizioni fiorentine “Casa della Nella”, Carmine D'Ambrosi socio di Caffè Neri (gruppo Crociani & Sapienti), Sandra Nistri, responsabile delle pagine Sesto-Calenzano del quotidiano “La Nazione”, Aldo Monaco food blogger e creatore del portale “ItalyFoodPornFirenze” attualmente con oltre 100.000 followers.

PREMI

Ai primi 3 classificati una pergamena ricordo a cura di Festival delle Pasticcerie, delle splendide targhe in cristallo a cura di Carra distribuzione (nota azienda italiana di fornitura per pasticcerie, forni, ristoranti) e polizze assicurative offerte da Alleanza Assicurazioni.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Vi aspettiamo il prossimo 8 febbraio con la XIII edizione del concorso di pasticceria più longevo di Firenze: “La miglior schiacciata alla Fiorentina”.

CREDITS

Le foto allegate sono a cura della fotografa ufficiale della manifestazione Tiziana Cini.