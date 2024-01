Primarie Pd Vinci, tutto quello che c'è da sapere per votare

Domenica 11 febbraio si svolgeranno le primarie del Partito Democratico di Vinci per l’elezione del/la candidato/a sindaco/a. Si vota dalle 8 alle 20 nei cinque seggi allestiti nel Comune.

I candidati sono Sara Iallorenzi e Daniele Vanni.

Chi può votare

Possono votare presso i seggi i cittadini e le cittadine italiani che risultano iscritti/e nelle liste elettorali del Comune di Vinci, aggiornate alla data 11 febbraio 2024.

Possono votare anche i cittadini/e europei residenti nel Comune di Vinci e iscritti negli elenchi tenuti dall’ente.

Possono votare i tesserati del Partito Democratico, certificati al tesseramento 2022, che abbiano i requisiti di iscrizione nelle liste elettorali alla data 11/02/2024, anche se residenti in comune diverso, purché abbiano la tessera in uno dei circoli di base del Partito Democratico di Vinci.

Per farlo devono essere in possesso di un documento che ne attesti l'identità e la residenza, in modo che sia chiara l'appartenenza al territorio di competenza del seggio.

Voto domiciliare

Gli elettori e le elettrici affetti da grave infermità, tali da non poter permettere di votare al seggio di competenza, potranno richiedere il voto domiciliare, presentando entro il 1 febbraio

la richiesta completa di tutta la documentazione necessaria al comitato organizzatore. La documentazione si può inviare a primariepdvinci24@gmail.com.

Come si vota

Ogni elettrice ed elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuta/o ad esibire il proprio documento di riconoscimento e la propria tessera del Pd, se tesserati. Si può votare solo nel seggio che include la propria sezione elettorale o il proprio indirizzo di residenza.

L’elettore/elettrice potrà esprimere una unica preferenza tracciando una croce in corrispondenza del/la candidato/a prescelto/a. Al momento del voto è previsto un contributo di due euro per ogni votante, ad esclusione degli iscritti al Partito Democratico in regola con il tesseramento 2023.

Dove si vota

Saranno allestiti cinque seggi in tutto il Comune:

- Seggio n.1 “Vinci capoluogo” presso la Casa del popolo, via R.Fucini 24

Sezioni 1-2-3-4

- Seggio n.2 “Vitolini” presso la Casa del popolo, via della Libertà 32

Sezione 5

- Seggio n.3 “Sovigliana 1” presso la sede del Partito democratico di Vinci, via L.da Vinci 3

Sezione 6-7-8 e seggio speciale

- Seggio n.4 “Sovigliana 2” presso la sede del Partito democratico di Vinci, via L.da Vinci 3

Sezione 9-10-11

- Seggio n.5 “Spicchio” presso la Casa del popolo, via Limitese 13

Sezione 12-13-14-15

Lo scrutinio inizierà immediatamente dopo la chiusura del seggio. Risulterà vincitrice/vincitore la/il candidata/o che ha raggiunto il maggior numero di voti validi. I risultati saranno diffusi a mezzo stampa e sui social del Pd Vinci (@instapdvinci e faceboook.com/pd.vinci) e del Pd Empolese Valdelsa (facebook.com/PdEmpoleseValdelsa).

Per informazioni si può telefonare al 3938682138 o scrivere alla email primariepdvinci24@gmail.com.

Note biografiche candidati

Sara Iallorenzi è nata a Vinci nel 1975, è sposata con Andrea e ha un figlio di 18 anni, Leonardo. Lavora presso Publicasa, dove si occupa di appalti pubblici, anticorruzione e trasparenza. È laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Firenze ed ha conseguito il titolo di avvocato. Si avvicina alla politica attiva con la nascita del Partito Democratico. Nel secondo mandato del sindaco Dario Parrini fu eletta consigliera comunale. Durante la prima giunta Torchia (2014-2019) è stata assessora a sviluppo economico, innovazione tecnologica, sport, pari opportunità, commercio, caccia. Nell’attuale giunta Torchia ricopre il ruolo di vice sindaca con delega a politiche culturali, innovazione tecnologica, pari opportunità, cooperazione internazionale, caccia, rapporti con il consiglio comunale e organizzazione dell’ente.

Daniele Vanni ha 42 anni, è cresciuto nelle frazioni di Apparita e San Pantaleo. Adesso vive a Toiano con la compagna Michela e i suoi bambini, Serena e Giulio. Ha lavorato per 20 anni in un noto studio di commercialisti di Empoli, adesso è impiegato in un'azienda che si occupa dell'organizzazione di fiere, eventi e marketing. Ha partecipato alla vita di molte associazioni di Vinci. A 14 anni è entrato nel gruppo dei giovani del Circolo Arci Toiano. A 22 anni con un gruppo di amici ha costituito l'associazione culturale Circolo Fantasy. Due anni più tardi hanno organizzato la prima edizione della Festa dell'Unicorno. Nel 2007 è entrato nel gruppo costituente del Partito Democratico di Vinci. È stato segretario di circolo, segretario comunale e consigliere comunale. Dal 2014 al 2019 è stato assessore ai lavori pubblici e all'ambiente del Comune di Vinci durante la prima giunta Torchia.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa