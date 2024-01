"Sosteniamo Cordone candidato sindaco": l'appello di Cartocci, vice segretario Lega Fucecchio

Stefano Cartocci, vice segretario della Lega Salvini Premier di Fucecchio, militante da 6 anni, lancia l'appello per la candidatura di Marco Cordone, consigliere comunale che cerca la poltrona da sindaco: "Provengo dal volontariato e da altre altre esperienze politiche in altri partiti di centrodestra. A tutti i cittadini di Fucecchio: Marco Cordone, nostro segretario, è il miglior candidato possibile per la coalizione per affrontare le prossime elezioni amministrative che si svolgeranno nel giugno 2024 insieme a quelle europee. La Lega Salvini Premier è presente ormai da anni sia all’interno del consiglio comunale che sul territorio. Abbiamo la forza e la capacità di dare un contributo importante come abbiamo già dimostrato. Sosteneteci e sosteniamo Cordone candidato sindaco".