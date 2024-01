Teatro in miniatura con Lambe Lambe al C'Art di Castelfiorentino

Teatro Lambe Lambe” spettacoli di teatro di figura in miniatura al Teatro C’art

Teatro C’Art vi aspetta per un'esperienza unica, dove il magico mondo del Teatro "Lambe Lambe" prende vita in una giornata di spettacoli straordinari proposti dal Collettivo Lambe Lambe!

Ma cosa sono esattamente i "Lambe Lambe"? Immaginatevi un teatro racchiuso in una scatola, dove gli spettatori possono scrutare attraverso uno spioncino e immergersi in un universo minuto e sorprendente.

Questi teatri in scatola sono veri e propri scrigni di meraviglie, con minuscole macchine sceniche, personaggi fantastici e luci in miniatura, pronti a svelare storie brevi ma sempre magiche e coinvolgenti.

Questa forma d'arte affonda le sue radici nelle favelas brasiliane del 1989 come un teatro intimo capace di custodire segreti e narrare storie personali a uno o due spettatori alla volta.

Il Collettivo Lambe Lambe, porta questa forma d'arte dentro agli spazi del Teatro C’art questa domenica 21 gennaio, in via G. Brodolini n.9 a Castelfiorentino (FI) - zona di Pesciola. Sette artisti vi guideranno attraverso spettacoli di animazione con piccole marionette, oggetti, immagini e ombre, accompagnato da musica e racconti udibili attraverso cuffie, il tutto contenuto in una scatola!

E non è finita qui: la Pasticceria Dei offrirà una deliziosa merenda per completare il vostro viaggio in questa affascinante arte.

Partecipando a questo evento e acquistando i biglietti, sostenete anche il progetto "Abbracciarte", dedicato alla ristrutturazione del nuovo spazio che accoglierà la Scuola di Teatro Comico Contemporaneo.

Un'opportunità unica per contribuire e abbracciare il futuro del nostro teatro!

Vi aspettiamo numerosi domenica 21 gennaio: dalle 16:30 alle 17:00 verrà offerta la merenda e a seguire inizieranno gli spettacoli dei Lambe Lambe.

Il costo del biglietto include la tessera associativa 2024

15€ adulti

5€ bambini dai 3 ai 14 anni

Bambini fino ai 3 anni non pagano

Teatro C’art si trova in via G. Brodolini n.9 Castelfiorentino (FI) - zona Pesciola

Per partecipare all’evento è necessario acquistare i biglietti tramite il sito di Rete del dono https://www.retedeldono.it/lambelambeteatrominiaturateatrocart

Per informazioni scrivere a info@teatrocart.com

