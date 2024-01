Tranciati cavi della fibra durante lavori a Cerreto Guidi, guasto in risoluzione

In seguito al perdurare dei disagi nella connessione alla rete in varie parti del territorio del Comune di Cerreto Guidi, l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi ha chiesto conto della situazione al gestore.

Dalla comunicazione è emerso che le attività per il ripristino sono attualmente in corso. I problemi sono stati originati da alcune attività di scavo eseguite sul territorio. L’infrastruttura è stata danneggiata in più punti con il coinvolgimento di molteplici cavi ottici.

Nonostante la complessità della situazione, e salvo complicazioni, si prevede che in tutta la giornata di oggi, mercoledì 17 gennaio, i problemi possano essere risolti.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa