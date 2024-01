Trasparenza per Empoli farà una lista per le elezioni? No secco dal comitato

La questione del referendum abrogativo a tema multiutility a Empoli si intreccia necessariamente con le vicende politiche, a pochi mesi dal voto per il rinnovo di sindaco e giunta comunale a Empoli.

Il comitato Trasparenza per Empoli, nella presentazione dei risultati per la raccolta firme per richiedere il referendum, ha risposto anche alla domanda del titolo di questo articolo. "Non avverrà un appoggio o la creazione di una lista con il nome Trasparenza per Empoli - spiega Marco Cardone, tra i fondatori del comitato -. Chiederemo a tutti i candidati cosa ne pensano dei singoli temi di cui ci stiamo occupando e ognuno trarrà le proprie conclusioni".

È anche vero che ci sono molte vicinanze con membri dell'attuale opposizione a sinistra in Consiglio comunale. Leonardo Masi, candidato sindaco per Buongiorno Empoli e M5S, e le colleghe in Consiglio Beatrice Cioni e Anna Baldi sono stati presenti in tutte le occasioni dei banchini per la raccolta firme, sia per vicinanza alla causa che per la convalida effettiva delle sottoscrizioni.

"Il comitato fa il suo ruolo - spiega Gianni Casalini, membro del comitato e a supporto della coalizione per Masi -, a livello individuale ognuno poi darà la preferenza per il suo candidato".

