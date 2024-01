Va in retromarcia col furgone e uccide il padre: tragedia nel Pratese

Una tragedia è avvenuta in strada a Poggio a Caiano. Un uomo è morto dopo che il figlio lo ha travolto facendo retromarcia col furgoncino.

Il fatto è avvenuto verso le 12.30 in un'officina di Poggio a Caiano. Padre 68enne e figlio 41enne si trovavano lì per un controllo del furgone. Il figlio non si è accorto che il padre era dietro al mezzo, ha messo la retromarcia e lo ha travolto.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto l'uomo da sotto il veicolo, affidandolo poi all'ambulanza del 118 che lo ha portato all'ospedale fiorentino di Careggi. Il 68enne, di nome Claudio Costantino, è morto in ospedale.

Sul posto gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso, il mezzo è sotto sequestro.