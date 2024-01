Vandalizzato murale degli studenti dedicato a Boccaccio, la Lega chiede giustizia a Certaldo

Nuovo anno, vecchie abitudini a Certaldo. Nonostante sembrava ci fosse una stretta, intorno al soggetto (o soggetti) che da più di un anno si diverte a vandalizzare con scritte spray muri privati, edifici e spazi pubblici, in tutta Certaldo, a oggi ancora non si vede la luce in fondo al tunnel.

"Abbiamo raccolto la segnalazione di alcuni cittadini, nelle ultime ore è stato vandalizzato anche il murales dedicato a Boccaccio, realizzato da alcuni studenti delle Scuole medie col Prof. Masullo", esordiscono i Consiglieri comunali della Lega, Eliseo Palazzo e Damiano Baldini.

"Purtroppo la "firma" sembra essere la stessa, segno che il simpatico autore di questi gesti non è ancora stato individuato né tanto meno fermato. Ci chiediamo - e lo chiederemo con una interrogazione - se nei pressi del luogo dove si trova il murales vi siano telecamere, considerato anche che si tratta di un'area frequentata sì da cittadini intenti a fare jogging e sport, ma anche da alcune situazioni non proprio piacevoli", continuano i Consiglieri.

Sarebbe davvero utile riuscire a individuare questi soggetti, perché stanno arrecando un danno economico e di immagine non indifferente, sia all'ambiente pubblico, sia ai privati.

" Non solo: purtroppo il Regolamento dei murales, datato e non più aggiornato, all'articolo 6 prevede che le opere vandalizzate vengano cancellate e che l'unico soggetto che possa opporsi alla eliminazione dell'opera sia il Consiglio dei Giovani.

Purtroppo, però, questa Amministrazione ha messo la parola fine al Consiglio dei Giovani, con tutte le conseguenze del caso, minando la possibilità di dare voce ai giovani certaldesi. E' evidente quanto le politiche giovanili non siano un interesse di questa Amministrazione né del Partito Democratico. Chiederemo una modifica urgente al regolamento - concludono i Consiglieri - perché si eviti di perdere un'opera di pregio e che le eventuali spese di "restauro" non ricadano su Professore e studenti, che con tanta passione hanno realizzato l'opera".

Fonte: Lega Certaldo