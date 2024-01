Al CTE di Pozzale il corso per principianti di Bridge

Dopo i successi ai campionati nazionali delle squadre empolesi di seconda e terza categoria (campioni d’Italia) e gli ottimi risultati della squadra che disputa la serie “A” anche nel REGIONALE che ha preso il via Sabato 13 Gennaio 2024 i risultati positivi non sono mancati.

Infatti la squadra Berti e la squadra Busoni sono prime assolute nei rispettivi gironi.

Il merito di questi splendidi risultati va sicuramente attribuito oltre che alla qualità dei giocatori alla capacità didattica ed organizzativa degli insegnanti e dei dirigenti del Circolo che, da sempre, si spendono a preparare i propri associati.

I tecnici federali Alberto Riva e Manilo Baggiani sono a disposizione per insegnare, a tutti, i segreti e le tecniche di gioco.

Venerdì 23 Febbraio 2024 alle ore 21,15 avrà inizio la prima delle 12 lezioni, con cadenza settimanale, previste per il “CORSO PER PRINCIPIANTI” che si terrà presso il Circolo Tennis Empoli – Via Vacchereccia n.1 50053 – Empoli (FI).

Per iscrizione e/o informazioni si può inviare una mail a: associazionebridgeempoli@gmail.com