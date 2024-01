Alberi potati con capitozzatura a Capraia e Limite, il M5S: "Continuano con tagli drastici alle piante"

Se un dentista vi proponesse, guardando i vostri denti sani e forti, di estrarli tutti in nome della sicurezza, perché prima o poi probabilmente qualcuno si caria, voi come reagireste? Forse cambiereste dentista, forse scrivereste una protesta sui social o forse lo denuncereste.

Ora, paragoniamo i denti agli alberi, giganti amici e fonte di infiniti benefici (produzione di ossigeno, assorbimento di polveri sottili ecc.). Ebbene spesso questi giganti buoni vengono preventivamente potati in modo così drastico da indebolirli per sempre e destinarli a morte certa. Nonostante la numerosa letteratura in merito, gli appelli provenienti da personalità religiose, artisti, sportivi, si continua ad assistere a scempi preventivi causati spesso da una mentalità pigra, disinteressata erso ciò che ha a che fare con la nostra casa comune e ignorante (nel senso etimologico di non conoscenza).

Uno degli ultimi casi è quello del Comune di Capraia e Limite, comune nel quale il responsabile dei lavori pubblici ha pensato bene di fare un "regalo" alla cittadinanza facendo capitozzare e quindi potare, in modo non solo errato, ma anche vietato per

legge (CAM ambientali 2020 decreto Costa) i maestosi pioppi che costeggiano il Rio Ratto. Certo è che è stata una mossa strategicamente vincente, perché chi ha dato il via alle potature drastiche è in procinto di andare in pensione e non è lo stesso che ha firmato la gara d'appalto; va da sé che il dirigente che subentra potrà dire di non avere potere su decisioni prese da altri, uno scempio che dunque rimane e di cui nessuno ne risponde!

Il M5S gruppo territoriale Empolese Valdelsa aveva mandato nei giorni addietro una e-mail al Comune, ricordando gli obblighi e i divieti previsti per legge (CAM ambientali 2020 decreto Costa) per le potature a regola d'arte al fine di salvaguardare la tenuta anche di questi meravigliosi pioppi, da decenni fonte di ossigeno e di bellezza. Nessuno, a quanto pare, ha però ascoltato o voluto ascoltare. Hanno continuato a tagliare drasticamente, creando danni irreparabili alle piante.

La domanda è: quanto possiamo tollerare questo spreco in termini di salubrità, bellezza e sicurezza con i nostri soldi? Quanta cecità c’è dietro queste azioni non solo inutili, ma anche dannose? Facendo interventi così massicci come la capitozzatura (che

sappiamo essere vietata), infatti, la pianta si indebolisce e aumenta il rischio di caduta. Alcuni comuni pensano che una potatura drastica faccia risparmiare soldi perché così non c'è bisogno di intervenire ogni anno, ma non considerano che indeboliscono gli alberi e aumentano le probabilità di caduta.

Il M5S farà segnalazione di quanto avvenuto alla Corte dei conti e rivolge un appello all'amministrazione comunale di Capraia e Limite per aprirsi al dialogo e al confronto. Perché le soluzioni diverse ci sono e a volte basta solo volerle.

Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa