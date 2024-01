Alluvione, ordinanza per i lavori su una frana privata a Montopoli

E'nstata pubblicata, all'albo del Comune di Montopoli in Val d'Arno, l'ordinanza per la realizzazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza del versante di monte posto a nord del tratto stradale di via Immaginetta a Marti, interessato da frana a seguito degli effetti dell'alluvione del 2 novembre e ripristino della viabilità pubblica comunale.

Nell’ordinanza si chiede alla proprietà dei terreni interessati di nominare entro 30 giorni un tecnico per provvedere a ulteriori indagini e disporre la redazione di un progetto esecutivo dei lavori da eseguire in somma urgenza e necessari per attuare la riapertura in sicurezza di via Immaginetta e il ripristino della circolazione stradale.

Nel testo dell'ordinanza c'è la cronostoria di ciò che è accaduto negli ultimi mesi in via Immaginetta. Il due novembre scorso, a seguito dell'evento alluvionale che ha interessato l'intero territorio comunale, una frana si è staccata dal versante di monte posto a nord del tratto stradale di via Immaginetta nella frazione di Marti. Frana che ha determinato la chiusura della viabilità comunale.

Nei giorni successivi ci sono stati i primi interventi di rimozione della frana che aveva invaso il tratto della viabilità comunale e l'affidamento dell'incarico al geologo Riccardo Cortigiani al fine di redigere una relazione tecnica con la quale si desse atto dello stato di fatto in tema di stabilità dei versanti interessati da frane e smottamenti e sulla possibilità del ripristino della circolazione stradale in condizioni di sicurezza.

A dicembre la nota del geologo specifica la necessità di indagini geognostiche e geofisiche propedeutiche alla progettazione di intervento di messa in sicurezza del pendio a monte della viabilità pubblica. Così si arriva all'ultima ordinanza che chiede ai proprietari dei terreni interessati di intervenire.

Il tratto resterà chiuso. L’amministrazione ha provveduto a mettere i new jersey per evitare il transito veicolare.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa