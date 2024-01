Andreazzoli esonerato dall'Empoli, scelta giusta? Il sondaggio di gonews.it

Tredici punti in 20 giornate di campionato, con sole 3 vittorie e 4 pareggi. La panchina di Andreazzoli è diventata bollente dopo la sconfitta contro l'avversaria in zona salvezza Verona, ma il consuntivo non prometteva bene dopo le speranze di entrare in controtendenza con quanto visto con mister Zanetti a inizio campionato. Dunque, l'Empoli vede il terzo allenatore in una stagione e cerca almeno 20 punti per agganciare la salvezza. Lo fa con Davide Nicola, il traghettatore chiamato a fare miracoli, con il Crotone la salvezza arrivò all'ultima giornata, proprio ai danni dell'Empoli di Martusciello, con la Salernitana ci furono 18 punti in 15 partite. Ma la mossa dell'esonero da parte della dirigenza Empoli è giusta o la salvezza va cercata con un altro mezzo, come i colpi di mercato? Lo chiediamo a voi lettori di gonews.it con il sondaggio di questa settimana. Potete votare nella colonna di destra fino a giovedì 25 gennaio alle 13.