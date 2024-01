Annunziata, torna disponibile il parcheggio intorno alla Palazzina. Impianto fotovoltaico per 195 posti auto

Sono terminati i lavori per l’installazione di pannelli solari (fotovoltaico) ai parcheggi sul lato della Palazzina del Santa Maria Annunziata. Dall’8 gennaio scorso l’area di sosta attrezzata per ospitare 195 posti auto, 15 scooter e 3 ambulanze è tornata utilizzabile dopo l’intervento di efficientamento energetico e di miglioramento della pavimentazione che ha comportato nei mesi scorsi chiusure parziali o totali, limitando in parte la fruibilità completa del parcheggio.

Nel periodo dei lavori sono state utilizzate altre aree di sosta: quella davanti al DEA e nei pressi della biblioteca comunale, lato Grassina, quest’ultima resa disponibile a dicembre a seguito della improvvisa chiusura dell’area che era stata messa a disposizione della Asl dal Comune.

I parcheggi su cui è stato realizzato l’intervento di ristrutturazione sono stati dotati di pensiline con apparati relativi all'impianto fotovoltaico, con un miglioramento dell’efficienza energetica, con produzione di energia rinnovabile e riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico e dei costi dell’energia.

Fonte: Ausl Toscana Centro