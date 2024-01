Ritrova il sorriso che meriti: con Bios 32 puoi farlo!

Ritrovare il sorriso non è mai stato così facile, e così bello. A San Miniato c’è una clinica odontoiatrica all’avanguardia, che con cure dentali personalizzate dedica attenzione massima al paziente e garantisce benessere della persona e igiene orale. Si tratta di Bios32, una splendida realtà radicata da tempo ormai in via Pestalozzi a San Miniato Basso.

Bios32 è sinonimo di sicurezza e di wellness. Centro di eccellenza nella cura dei denti, opera sul territorio da 25 anni, e ha moltissimi punti di forza. Uno su tutti è l'impiantologia avanzata con la possibilità di denti fissi in 24 ore, ma è impossibile non citare l'ortodonzia invisibile.

Pulizia dei denti, sbiancamento, otturazioni, salute: tutte parole chiave per uno staff completo e super professionale!

L'intervista a Radio Lady 97.7

Impegnata nel garantire cure efficaci e poco invasive, Bios32 è stata protagonista di un intervento esplicativo del centro odontoiatrico su Radio Lady 97.7. Protagonista dell’intervista è Bianca Birzu, impiegata al front e back office della clinica che nello staff conta diverse professionalità, dal personale amministrativo agli odontoiatri specializzati e chirurghi.

Il centro è recensito cinque stelle e vuole puntare molto anche sulla prevenzione, uno degli aspetti più importanti di tutti. “È significativa, grazie al check up possiamo capire l'insorgere delle patologie ai denti. Così possiamo curarle per tempo, evitando così interventi complessi, invasivi e costosi" ha spiegato Bianca Birzu ai microfoni di Cristina Ferniani.

Come si svolge la visita?

"Il dentista effettua un esame indolore per valutarne lo stato, verifica l'assenza di patologie e controlla come stanno protesi, apparecchi, otturazioni eccetera. In alcuni casi possono essere necessari approfondimenti per fare valutazioni con esperti in determinate branche".

A Bios32 tra l'altro è possibile svolgere questi esami per, dice Birzu, "velocizzare il tutto". Al termine della visita sarà studiato un percorso apposito per il paziente.

L'igiene prima di tutto

"Lavare i denti con attenzione è fondamentale. Spazzolare con cura evita di avere placca. Quando i residui di placca non vengono eliminati, succede che la placca si mineralizza e diventa tartaro. Non è necessario lo spazzolino per toglierlo e quindi bisogna passare dalla pulizia dentale professionale".

Come si esegue questa pulizia? Semplice, risponde Bianca Birzu: "Il trattamento dura 45 minuti-un'ora, viene eseguito dall'igienista con un ablatore a ultrasuoni che pulisce le superfici dentali, specie quelle difficili da raggiungere con lo spazzolino. Poi con uno spazzolino rotante si mette sul dente un'apposita pasta al fluoro per lucidare eventuali asperità dello strato di smalto".

Ogni bocca è differente e l'igienista interviene nella maniera idonea e, importantissimo, indolore, grazie alla professionalità di Bios32: "L'ideale è fare una pulizia ogni sei mesi o una volta l'anno".

Tutti i tipi di sbiancamento

E lo sbiancamento? Anche la parte estetica vuole la sua parte e ovviamente Bios32 è eccellenza pure in questo. Lo è grazie a diversi tipi di trattamento.

C'è il Click, più comunemente abbinabile alla pulizia dei denti, veloce e conveniente: "Dura circa dieci minuti e viene effettuato dopo l'igiene". Poi c'è il Led e Laser e quello a domicilio, che può essere eseguito a casa.

"Vengono realizzate mascherine personalizzate che dovranno essere portate durante la giornata o la notte, che è meglio perché con quelle non si può bere o mangiare" continua Birzu. Ma ogni igienista è anche un consulente, in grado di far scegliere il paziente.

Otturazioni vecchie? No grazie, fatevele cambiare!

Bios32 si distingue anche per le otturazioni. "Quelle di una volta sono in amalgama e hanno il mercurio, che è nocivo..." rivela Bianca Birzu.

E siccome Bios32 è sicurezza, le otturazioni sono con metodiche all'avanguardia: "Si può ricreare il dente in composito dello stesso colore. Si ovvia così a un problema estetico e a quello di salute!".

Per chi vuole togliere le vecchie otturazioni l'indirizzo è quello di Bios32: "Si possono togliere quelle in amalgama e fare quelle in composito, semplice!".

Bios32, come prenotare: ecco tutte le informazioni

La visita è senza impegno, così come il seguente preventivo. È possibile prenotare telefonicamente, tramite le pagine social di Bios32 o direttamente dal sito web (di seguito tutti i dettagli). Dalla prima visita viene redatto il piano di cura, tenuto conto dell'anamnesi del paziente. In seguito saranno redatte tempistiche del lavoro e preventivo. Tra i metodi di pagamento possibilità di finanziamenti a tasso zero. La clinica Bios32 è inoltre convenzionata con fondi assicurativi. E per chi viene da fuori, Bios32 offre anche la possibilità di pernottare in una struttura della zona.

Bios32

Direttore sanitario Dottor Renato Manzini

Dove: via Enrico Pestalozzi, 24, 56028 San Miniato Basso (PI)

Telefono: 0571 401460, anche via Whatsapp

Sito web: https: bios32.it

Pagine social: Facebook - Instagram

Email: info@bios32.it

Orari

Lun-Ven: 09:00 – 19:00

Sab-Dom: Chiuso