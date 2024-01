Un 23enne egiziano, operaio in un cantiere di Forte dei Marmi, è caduto da un'altezza di 4 metri finendo in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. Il fatto risale alle 7.45 di questa mattina, tra via Duilio e viale Morin. Il giovane ha riportato varie ferite al bacino e alla testa. Il trasferimento a Pisa è avvenuto tramite elisoccorso. Sul posto anche gli agenti del commissariato locale e gli operatori Asl della medicina del lavoro.