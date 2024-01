Cena di beneficenza a Ponzano, mille euro donati alla Misericordia per il progetto Freschissimo

L’associazione “Se sei di Ponzano” ha organizzato, lo scorso 12 gennaio presso il Circolo Arci Ponzano, una cena di beneficenza per una raccolta fondi, a favore del progetto “freschissimo” della Misericordia di Empoli, per l’acquisto di un furgone coibentato per il trasporto di alimenti sul territorio Empolese.

La serata ha avuto un grande successo, l’iniziativa è stata accolta da moltissime persone e grazie alla loro presenza abbiamo

raggiunto la somma di 1.000 euro da poter destinare al progetto. Ieri 17 gennaio il presidente dell’Associazione Roberto Caporaso si è recato presso i locali della Misericordia di Empoli, dove ha ufficialmente consegnato la donazione alla presenza del governatore Pier Luigi Ciari ed alcuni volontari in servizio.

Il presidente Roberto Caporaso afferma: “Vorrei ringraziare tutti per la partecipazione a questa iniziativa, come sapete abbiamo organizzato questa cena per una raccolta fondi e non avremmo potuto portarla a termine senza la presenza di tutti, vorrei sottolineare il valore del sostegno dei partecipanti più che la cifra in denaro, perché non è per nulla scontato il fatto che molte persone abbiano partecipato alla serata per una giusta causa, voglio ringraziare ancora una volta tutti per il sostegno e la generosità dimostrata”.

Fonte: Se sei di Ponzano