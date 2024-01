Cocollini, ex leghista, non si ricandida per "cedere il passo" alla compagna Perini del PD: "Sono innamorato, è più brava di me"

Emanuele Cocollini, vicepresidente del consiglio comunale di Firenze, ex leghista ora nel gruppo Centro, ha deciso di non candidarsi alle prossime elezioni amministrative per lasciare spazio alla sua compagna, Letizia Perini, vicecapogruppo del Partito Democratico a Palazzo Vecchio. La notizia è stata resa nota dal quotidiano La Repubblica. Cocollini, corteggiato dal centrodestra per un secondo mandato, ha rinunciato dichiarando di essere innamorato di Perini e di ritenere che lei "sia più competente" in politica. "Grazie ma non mi ricandido. Sono innamorato di una donna che fa politica e che secondo me la sa fare molto meglio di me. Quindi trovo giusto cederle il passo, sostenerla. Senza per ciò sentirmi sminuito. Anzi", queste le sue dichiarazioni.