Collocate altre due pietre d'inciampo a Firenze

Oggi sono state installate due nuove pietre d’inciampo dedicate ad altrettante vittime del nazifascismo. In via Arnolfo quella dedicata a Tommaso Ciullini, in viale dei Mille quella per Aldo Campagnano.

Alle cerimonie erano presenti l'assessora alla cultura della memoria Maria Federica Giuliani, l’assessora regionale Alessandra Nardini, la presidente del comitato ‘Pietre d'inciampo’ Donata Bianchi, il consigliere comunale Nicola Armentano, il presidente della Comunità ebraica di Firenze Enrico Fink e rappresentanti di Aned, l'associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa