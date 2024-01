Programmazione attività di consulenza e formazione aziendale 2024: prenota un appuntamento gratuito

Gennaio rappresenta un mese di programmazione aziendale per l’intero anno e un’occasione per valutare la qualifica di nuovi fornitori, per questo Effe Diligence, azienda di consulenza certificata ISO 9001:2015 e agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana, ha sviluppato e messo a disposizione uno specifico portale sul proprio sito web, dedicato alla prenotazione di una consulenza gratuita.

Nel 2021 l’azienda ha deciso di abbracciare la forma giuridica di Società Benefit e nel 2023 ha fondato il primo IDG HUB in Toscana. Inoltre, grazie all’impegno e alla dedizione della direzione, particolarmente sensibile alle tematiche di sviluppo sostenibile e innovazione, Effe Diligence è stata selezionata tra le imprese vincitrici del premio “Firenze e il lavoro 2023”, indetto dalla Camera di Commercio di Firenze.

Grazie alla forte integrazione dei loro servizi e di un processo organizzativo orientato su divisioni, è possibile richiedere una consulenza gratuita in settori eterogenei tra loro.

SERVIZI DI CONSULENZA PER L’ADEMPIMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI

I servizi di consulenza inerenti alla compliance aziendale rappresentano il punto di partenza di ogni azienda per raggiungere gli obiettivi prefissati e comprendono: consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, privacy, ambiente, prevenzione incendi, igiene pubblica e igiene degli alimenti.

SERVIZI DI CONSULENZA PER IL MIGLIORAMENTO DEL PROPRIO BUSINESS MODEL

Questi servizi di consulenza hanno l’obiettivo di contribuire allo sviluppo dell’ecosistema azienda e comprendono: consulenza in materia di sostenibilità, marketing e comunicazione, design e progettazione, certificazioni e business strategy.

SERVIZI DI FORMAZIONE AZIENDALE

I percorsi formativi di Effe Diligence vengono progettati partendo dalla consapevolezza che l’apprendimento del personale rappresenta il principale valore aggiunto di un’impresa. Un’ampia aula accreditata, formatori selezionati attraverso rigorosi quality assessment e un’area break dove rilassarsi durante la pausa sono il mix perfetto per un’esperienza indimenticabile. L’Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana di Effe Diligence offre oltre 100 tipologie di corsi differenti, obbligatori e professionalizzanti.

