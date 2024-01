Controlli sui bus delle gite scolastiche, Empoli in Aazione propone tavolo congiunto in prefettura

Come partito politico Empoli in Azione vorremmo proporre una iniziativa rivolta alla sicurezza stradale ed in particolare ai controlli degli autobus utilizzati dagli studenti per le gite scolastiche di istruzione.

I dirigenti acolastici già oggi, in modo autonomo, comunicano prima delle gite scolastiche le date e altre informazioni sul mezzo che verrà utilizzato ai vari Compartimenti della Polizia Stradale per i controlli del caso.

Quello che proponiamo è che si crei un tavolo in Prefettura, dove queste richieste vengano coordinate da un tavolo congiunto a cui prendano parte Prefettura, Comuni del Circondario, Forze dell’Ordine nazionali e locali, per meglio programmare l’attività dei controlli.

Riteniamo che muovendosi per tempo, creando una agenda delle partenze degli autobus condivise tra forze di Polizia Nazionali e Locali con la supervisione della Prefettura, i controlli potranno essere più numerosi ed incisivi permettendo così alle forze dell’ordine di programmare per tempo i servizi.

Siamo convinti che la maggior parte delle aziende di trasporto siano gestite in modo professionale, ma in passato vari controlli eseguiti dalle Forze dell’Ordine hanno evidenziato alcune volte mancanze gravi, come pneumatici lisci, problemi con le uscite di sicurezza, revisioni dei mezzi ed altro.

Riteniamo inoltre che questi controlli, oltre a essere utili alla sicurezza stradale, siano importanti per i ragazzi e le ragazze per comprendere come le Forze dell’Ordine siano strumenti per promuovere la legalità e la sicurezza nella vita di tutti i giorni e per ribadire il concetto di prossimità delle Forze dell’Ordine, anche verso i cittadini più giovani.

Fonte: Empoli in Azione