Contromano sullo scooter rubato e con addosso la droga, un arresto e una denuncia

Trovati contromano su uno scooter, risultato rubato, per le vie del centro di Livorno. La guardia di finanza ha bloccato i due, entrambi maggiorenni. Addosso avevano 20 grammi di cocaina, con 6 dose già pronte alla vendita, bilancino di precisione e 220 euro in contanti oltre a strumenti per forzare serrature. Il motorino era stato rubato a Livorno nel 2023. Dalla perquisizione domiciliare sono saltati fuori altri oggetti per il confezionamento della droga. Uno dei due è stato arrestato, l'altro è stato denunciato, per detenzione e spaccio di stupefacenti, ricettazione, possesso ingiustificato di grimaldelli. Il motorino è stato restituito alla proprietaria, una giovane di Livorno che ha ringraziato di cuore i militari per l'intervento.