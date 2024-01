Crocchette di broccoli con salsa tahina

Buongiorno, oggi ringrazio Tamara per la ricetta delle crocchette di broccoli e patate, un piatto versatile perché potrebbe essere proposto come un antipasto, un contorno ma anche come piatto unico. Nella ricetta c'è una nota orientale perché le crocchette sono accompagnate da una salsa di tahina. La tahina è una salsa a base di semi di sesamo tipica della cucina mediorientale molto utilizzata in nord Africa, Turchia, Grecia. Il sesamo in Oriente si coltiva da migliaia di secoli e soprattutto dalla pianta si utilizzano i semi e si ricava anche l'olio che sono utilizzati in cucina, ma sono anche impiegati nell'industria farmaceutica e cosmetica per le sue proprietà di stabilizzante e non irritante, resistente al calore e anti-traspirante. I semi di sesamo anche se sono molto piccoli contengono molte sostanze nutrienti come: proteine, olio, fibre, vitamina E, tiamina, riboflavina, niacina e minerali come rame, zinco, magnesio, fosforo, ferro e calcio.

Nella cucina mediorientale la tahina si utilizza in diversi modi: al naturale con la pita, il pane piatto e morbido; con le verdure crude o lessate; per accompagnare i falafel, le polpettine di ceci diffuse da Israele alla Turchia; per insaporire la carne, fritta o grigliata. Si preparano anche due salse in cui la tahina è l'ingrediente principale: l’hummus a base di ceci e il babaganoush è con le melanzane. Per i più golosi, c’è anche una versione dolce, la halva fatta con pasta di sesamo, zucchero o miele, pistacchi, vaniglia e altri aromi.

Per chi vuole provare a preparare la Tahina fatta in casa lascio un link per la ricetta: