Empoli Città del Natale 2023 ha accolto 900mila persone, fatturato medio di 31 milioni di euro

Sono giunte le stime precise per quanto riguarda Empoli Città del Natale 2023, la manifestazione che in 65 giorni ha illuminato la città da novembre a inizio gennaio 2024. I visitatori stimati sono circa 900mila, 100mila in più rispetto alo scorso anno. Il tracciamento turistico è stato di 16.150 famiglie, quasi 4 volte più del dato del 2022 (4.845). Ben 94 pullman provenienti da viaggi organizzati. Le gite attrezzate dalle agenzie di viaggi hanno portato 5mila persone a Empoli per almeno un giorno. Questi ultimi dati sono stati raccolti dalle agenzie di viaggio partner dell'evento.

Il turismo fuori Toscana, contando le famiglie che sono partite in autonomia per venire a Empoli (il 70% degli arrivi totali extra-Toscana), vede primeggiare il Lazio con 4.600 arrivi, la Campania con 3.600 e l'Emilia Romagna con 3.100 arrivi. A seguire Lombardia con 1.300 persone e il Piemonte con poco meno di 900.

Il dato locale è stato raggiunto chiedendo i CAP di provenienza delle famiglie per l'ingresso dei bambini alle attrazioni turistiche.

Quali attrazioni hanno avuto più successo? Oltre 7mila presenze sono state contate alla Casa di Babbo Natale e alla Casa delle Principesse e dei Supereroi. La Casa delle Mascotte ha contato 5mila presenze. Ai musical in piazza hanno assistito 2.400 persone. Il Winter Park di piazza Matteotti (con pista su ghiaccio e ruota panoramica) ha visto staccare 14.300 biglietti. Sul trenino in giro per Empoli si stima che siano salite 21mila persone.

Per quanto riguarda l'interesse online per Empoli Città del Natale, sulle pagine social Facebook, Instagram e TikTok ben 753mila persone hanno ricercato la kermesse empolese. Da metà settembre al 31 dicembre, sono state contate ricerche da 51mila persone da fuori regione che hanno digitato Empoli Città del Natale per informazioni o ricerche o ò'organizzazione di un viaggio. I dati sono stati facilmente raccoglibili attraverso le statistiche dei social e tramite Google Analytics.

Infine, il dato economico. La spesa media calcolata a persona è stata di 35 euro, mentre il turista che proveniva da fuori regione ha speso in media 150 euro, per un totale di 2,4 milioni spesi solo dalla parte turistica. Le stime degli organizzatori arrivano a dire che il fatturato dell'intera manifestazione è di 31 milioni di euro.

Il commento di Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli, è emblematico dei risultati: "Siamo stra-soddisfatti, sono numeri importantissimi che evidenziano una crescita esponenziale. L'obiettivo sempre più a portata di mano è quello di attestare Empoli Città del Natale come offerta nazionale e punto di riferimento del turismo natalizio in Toscana. Abbiamo superato tante altre città davanti a noi. Questo deve far riflettere quanto il volano economico di questo evento sia importante e possa dare ampio sviluppo alla città".

Quali sono i prossimi impegni? "A fine gennaio saremo a Christmasworld, la fiera mondiale del Natale di Francoforte, dove presenteremo i nostri dati. Vediamo dove migliorare le risposte per il 2024 alle critiche che abbiamo ricevuto. Ci è stato chiesto di puntare ancora di più sui mercatini. Mentre invece abbiamo ricevuto solo complimenti per i progetti per i bambini. E' stata apprezzata da tutti la Casa delle Principesse e dei Supereroi, un progetto allo stesso tempo complesso e semplice".

Infine un appello, in vista del voto per il rinnovo di sindaco e giunta nel 2024: "Chiunque gestirà l'amministrazione futura dovrà dare più forza a Empoli Città del Natale. Serve un maggiore sforzo economico anche pubblico, perché non è sempre semplice trovare partner e sponsor com'è accaduto quest'anno, e non possiamo permetterci di diminuire in qualità".

Elia Billero