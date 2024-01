Empoli Futura, talk alla Vela d'Aavane con l'accademico Ezio Manzini

Tutto pronto per il momento conclusivo del programma delle attività di informazione e partecipazione Empoli Futura, percorso in cui si coordinano i due processi partecipativi voluti dal Comune di Empoli a supporto della redazione del Piano Operativo Comunale (Empoli POC) e della progettazione dei quattro interventi proposti a scala intercomunale, insieme al Comune di Capraia e Limite, per la strategia di rigenerazione urbana Arno Vita Nova, finanziata dalla Regione Toscana sui fondi FESR-FSE+.

L’evento, che avrà luogo mercoledì 24 gennaio 2024 dalle 18 alle 20 a La Vela Margherita Hack (via Magolo 32, Empoli), avrà la formula del talk pubblico: sarà occasione di restituzione degli esiti emersi nel corso degli ultimi mesi, che verranno condivisi con la cittadinanza e commentati in un dialogo pubblico tra il vicesindaco e assessore all’Urbanistica del Comune di Empoli, Fabio Barsottini, ed Ezio Manzini, accademico ed esperto di design per l'innovazione sociale e la sostenibilità.

Numerose le attività che, negli ultimi mesi, hanno coinvolto la cittadinanza sul territorio empolese. I due percorsi partecipativi dedicati a POC e Arno Vita Nova e sintetizzati nel programma Empoli Futura hanno preso avvio nell'ottobre 2023 con un evento di presentazione congiunto, che è stato anche un momento di riflessione collettivo su tematiche relative all’inclusione e alla coesione sociale, grazie ai tre interventi ispiratori di Chiara Belingardi (Master Città di genere. Metodi e tecniche di pianificazione e progettazione urbana e territoriale - Università degli studi di Firenze), Valentina Zerini (Comitato italiano per l’UNICEF fondazione ETS) e Carlo Tempesti (Associazione Vorrei prendere il treno onlus).

Sono stati realizzati poi tre sopralluoghi partecipativi, durante i quali è stato possibile raccogliere istanze e suggerimenti di cittadine e cittadini grazie al confronto suscitato dall’attraversare collettivamente i luoghi della città. C’è stata poi la camminata che ha condotto i partecipanti nelle strade del centro, lungo un percorso scandito dai luoghi che saranno oggetto di intervento nel progetto Arno Vita Nova (ex Macelli, Porta Pisana e Palazzo Ghibellino). Successivamente, si è svolto il Rigenera Tour, finalizzato a raccogliere indicazioni per il POC, con una passeggiata partecipata nell’area della stazione, per fare visita ai principali luoghi da rigenerare e incontrare i soggetti protagonisti della rigenerazione sociale del quartiere. Infine, il sopralluogo partecipato sulle sponde dell’Arno, in corrispondenza della futura passerella ciclopedonale prevista dal progetto Arno Vita Nova, ha visto la partecipazione della cittadinanza di Capraia e Limite, che ha fornito il suo contributo alla progettazione del nuovo collegamento durante il laboratorio che ha seguito la camminata. L’ultimo appuntamento, nel dicembre scorso, è stato un laboratorio congiunto dei due processi partecipativi al Palazzo delle Esposizioni, in occasione del quale la cittadinanza ha discusso e messo a confronto le proprie idee attorno a tre tavoli tematici: Città consapevole – Città della prossimità – I luoghi della rigenerazione di Arno Vita Nova.

È quindi giunto il momento di tirare le fila, sintetizzare le istanze e le proposte emerse e discuterle con l’amministrazione comunale. L’iniziativa di mercoledì 24 gennaio è aperta a chiunque voglia partecipare, ma è consigliabile iscriversi a questo link.

POC - Il Piano Operativo Comunale (Empoli POC) è lo strumento urbanistico che stabilisce nel dettaglio dove, come e quanto si può intervenire nella trasformazione, valorizzazione e tutela del territorio comunale.

ARNO VITA NOVA - E' il progetto di rigenerazione urbana previsto dal FESR 2021-2027 che raccoglie alcuni interventi di rigenerazione urbana che interessano il Comune di Empoli e quello di Capraia e Limite, destinatari di un finanziamento FESR-FSE+: a Empoli si tratta del recupero di Palazzo Ghibellino, della riqualificazione di Porta Pisana e delle vie limitrofe, della ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli ex Macelli mentre a Capraia e Limite si tratta della costruzione di una nuova passerella ciclopedonale sull’Arno.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa