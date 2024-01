Fiorentina a Empoli, in 600 votano il sondaggio di gonews.it

I nostri lettori continuano a essere d'accordo con l'opinione di un anno fa in merito alla possibilità che la Fiorentina venga a giocare le sue partite allo stadio Castellani di Empoli durante i lavori di rifacimento del Franchi. E lo hanno fatto votando numerosissimi al nostro sondaggio, oltre 600 preferenze. A vincere con quasi il 64% è il No ai viola a Empoli, per i troppi problemi che potrebbe causare la mole di tifosi da Firenze in un impianto più piccolo come quello di Empoli. Il restante 36% era più possibilista verso un dialogo per portare la Fiorentina a giocare in città.

A marzo 2023 il sondaggio sullo stesso tema aveva visto un 61% contrario a questa stessa ipotesi, ma 'l'affluenza' era stata di un terzo rispetto a quella di oggi.

Sempre in merito a questa scottante questione, vi proponiamo l'intervista a un esperto e tifoso viola, Dario Baldi, su come viene vista da Firenze la questione empolese.