Un 54enne ha riportato il trauma ad una gamba nel pomeriggio di oggi in via Raffaello Busoni al Terrafino di Empoli, a causa di alcuni tombini caduti da un pancale che l'operaio stava trasportando. L'uomo ha riportato un trauma alla gamba sinistra, ma non sarebbe in gravi condizioni. È stato trasportato all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto è intervenuta un'ambulanza e un'automedica, oltre che i professionisti della medicina del lavoro.