I medici di medicina generale toscani a congresso: al via NEXT-GEN 2024 a Firenze

La medicina generale sta attraversando un periodo di grande trasformazione: in primis il ricambio generazionale già presente e che nel giro di pochi anni porterà alla sostituzione di gran parte dei medici di famiglia che lavorano per il sistema sanitario nazionale. E poi la possibilità di utilizzare farmaci che solo da poco sono stati affidati alla responsabilità clinica e prescrittiva dei medici di medicina generale, l’utilizzo in fase precoce dei nuovi farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19, l’utilizzo della diagnostica di primo livello e le prospettive date dalla telemedicina.

Un focus specifico sarà dedicato alla sempre più stringente necessità di migliorare l’integrazione con le altre componenti del territorio: dagli specialisti ambulatoriali ai laboratori, dai servizi di prevenzione a quelli per l’assistenza domiciliare.

Non mancherà la discussione sul ruolo del medico di base nelle Case della Salute\Case di Comunità e negli Ospedali di Comunità che stanno portando a elaborare un nuovo paradigma per la medicina generale.

“Di tutte queste tematiche parleremo durante la due giorni congressuale di Firenze- dichiarano il i referenti di FIMMG Toscana- ci saranno più di cinquanta relatori e trecento partecipanti. Discuteremo della situazione della medicina territoriale per porre le basi di un nuovo modello conforme ai nuovi bisogni di salute che mutano sempre più rapidamente e che dovrà essere la base di partenza per un percorso che durerà per i prossimi decenni.”

All’evento, oltre agli esponenti istituzionali e politici della Regione Toscana e delle Aziende Sanitarie locali, parteciperanno i referenti nazionali della categoria medica.

“Durante il congresso- concludono da FIMMG Toscana- non si parlerà soltanto di modelli e organizzazione, ma grande spazio sarà dedicato all’area formativo-scientifica con più di cinque corsi monotematici sulla diagnostica di primo livello e sulla vaccinologia, temi quanto mai impattanti nella medicina generale del presente e del futuro.”

Fonte: Federazione Italiana Medici di Famiglia - FIMMG