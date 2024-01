Il Convitto Cicognini in visita a Montespertoli

Il sindaco Alessio Mugnaini ha avuto il piacere di incontrare, lunedì scorso, tre classi quinte del Convitto Nazionale Cicognini di Prato, accompagnate da quattro dei loro docenti, per una giornata ricca di storia, cultura e tradizione .

La mattina degli studenti è iniziata molto presto con una visita al Castello Sonnino dove gli studenti hanno potuto immergersi nella storia millenaria del territorio e scoprire le testimonianze del passato che fanno di Montespertoli un paese unico. Il percorso guidato ha offerto un'occasione unica per conoscere sia la storia di un personaggio come Sidney Sonnino che fu sindaco di Montespertoli ma soprattutto Presidente del Consiglio dei Ministri e più volte ministro.

Nel pomeriggio, le tre classi e i loro docenti sono stati accolti dal sindaco nella Sala Consiglio del Comune di Montespertoli.

L'incontro è stato un'opportunità per discutere della storia del paese e approfondire la conoscenza su temi cruciali per la comunità come i Fatti di Montespertoli, il passaggio del fronte durante la seconda guerra mondiale con il salvataggio delle famiglie ebree e delle opere d’arte de “Le Gallerie degli Uffizi” e le vicende legate all’inizio dell’esperienza pastorale di Don Lorenzo Milani.

Nell'intervallo tra la visita al Castello e l'incontro con il sindaco, gli studenti hanno avuto modo di degustare i prodotti tipici del territorio.

L’amministrazione comunale è felice della riuscita della visita e sottolinea l'importanza di coinvolgere attivamente gli studenti nella scoperta e nell'apprezzamento del patrimonio culturale e storico del territorio. Eventi come questi sono fondamentali per alimentare la curiosità e la consapevolezza delle giovani menti, contribuendo alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili.

Il Comune di Montespertoli ringrazia i docenti del Convitto Nazionale Cicognini per aver organizzato la visita e rimane impegnato nel continuare a promuovere iniziative che stimolino l'interesse per la ricchezza culturale del nostro territorio.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa