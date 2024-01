Il Festival delle arti di strada Lunaria torna il 15 e il 16 giugno

La magia di Lunaria tornerà nelle strade di Calenzano Alto il 15 e il 16 giugno prossimi. Il Festival delle arti di strada è organizzato dal Comune in collaborazione con Associazione Turistica di Calenzano e con la direzione artistica dell’associazione culturale Le Petit Voyage.

Il tema scelto per l’edizione 2024 è “Il circo dei Freaks”, che per gli organizzatori vuole essere un contenitore di meraviglie, di talenti e facce speciali, di tutto ciò che è inconsueto, eccezionale, fantastico e libero. Gli artisti interessati a presentare proposte per il programma della manifestazione sono invitati a scrivere entro il 20 febbraio a petitvoyage@libero.it e riceveranno il modulo per candidarsi a partecipare. Saranno valutati spettacoli compatibili con gli spazi del borgo, che non prevedono la presenza di un palco.

“Lavoriamo come tutti gli anni per portare la magia di Lunaria – commenta l’assessora alla Cultura Irene Padovani – a Calenzano Alto e per arricchire il Festival di ulteriori novità. Dopo la scorsa edizione dedicata ai quattro elementi, che ha visto una grande partecipazione di pubblico anche fuori provincia e un’offerta artistica di grande qualità, quest’anno il tema proposto dalla direzione artistica è dedicato alla meraviglia, all’inaspettato, all’arricchimento che ci porta ciò che è fuori dall’ordinario”.

Oltre che per gli artisti, è aperta una “chiamata” anche per gli operatori di street food e di artigianato. Gli interessati possono contattare la segreteria di Atc entro il 30 aprile (0550502161 e segreteria@atc.it).

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa