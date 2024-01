Palio, il Sindaco di Siena ha incontrato i Capitani

Primo incontro del 2024 fra il Sindaco di Siena Nicoletta Fabio e i diciassette Capitani delle Contrade. Questo pomeriggio, giovedì 18 gennaio, all’interno di Palazzo Pubblico il Sindaco ha tenuto un colloquio della durata di circa cinquanta minuti con i Capitani. Presente anche il responsabile dell’Ufficio Palio del Comune di Siena Guido Collodel. Sono stati, in particolare, affrontati i temi relativi all’approvazione del Protocollo Equino 2024. Il Sindaco Fabio ha risposto ad alcune domande sollevate dai presenti su ipotesi di date per le visite relative all’iscrizione all’Albo del protocollo, i lavori e le corse di addestramento. Le date scelte dall’amministrazione saranno formalmente comunicate con l'approvazione del protocollo. Un nuovo incontro si terrà entro poche settimane per un ulteriore confronto sulle medesime tematiche ed eventuali altri punti.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa