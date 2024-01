Pitti e Material Preview, Fucecchio c'è e sostiene il comparto moda

Due eventi legati al settore della moda e del lusso sono andati in scena recentemente a Firenze e dintorni. Sia a Pitti Uomo che a Materiale Preview il Comune di Fucecchio è intervenuto con il sindaco Alessio Spinelli e la vicesindaca Emma Donnini per esprimere la propria vicinanza e il proprio sostegno agli operatori della moda che lavorano sul territorio fucecchiese e che hanno preso parte alle due kermesse andate in scena questo mese. Due appuntamenti importanti sia per chi espone, nel caso di Pitti Uomo, che per i produttori, nel caso di Material Preview che anticipa le tendenze dei principali saloni della pelle che si tengono in primavera nel mondo, a partire dai prossimi a New York e a Milano. In un clima di positività, ma anche di consapevolezza delle difficoltà innescate dai conflitti bellici, gli operatori del settore hanno guardato con ottimismo ai mercati che sembrano aprire a prospettive incoraggianti per la seconda metà del 2024.

“E' quello che abbiamo percepito – spiega il sindaco Alessio Spinelli – incontrando gli imprenditori nelle due rassegne di Firenze e di Scandicci. Le aziende fucecchiesi sono parte integrante di quel polo del lusso e del made in Italy che si sviluppa lungo la valle dell'Arno, dal capoluogo fino al Comprensorio del Cuoio. Ci sono le difficoltà generate dalle tensioni geopolitiche e dai conflitti ma allo stesso tempo si vedono sullo sfondo anche prospettive di crescita. E' già positivo che i mercati, soprattutto nel settore della pelle, continuino a mantenere il segno più, anche se con incrementi contenuti. Pur con distinzioni tra un settore e l'altro devo dire che sia a Pitti Uomo che a Material Preview si respirava un'aria di positività, data dal fatto che, nonostante tutto, i prodotti di altissima qualità realizzati sul nostro territorio riscuotono sempre un grandissimo successo e un apprezzamento particolare su tutti i mercati mondiali. Dobbiamo continuare a sostenere con forza l'intero comparto, cercando anche soluzioni innovative che esaltino il rapporto tra produzione e cultura, in un connubio unico che la Toscana può esprimere meglio di chiunque altro. Per questo nei miei 10 anni di mandato da sindaco ho cercato di essere sempre al fianco degli imprenditori e, quando possibile, di stimolarli a fare rete e a cercare soluzioni innovative nella promozione dei prodotti. In fondo, quando lanciai l'idea di una preselezione dei prodotti da fare sul territorio fiorentino fui un precursore visto che poi quel proposito si è poi avverato con Material Preview, una fiera che anticipa la kermesse milanese LineaPelle e lo fa proprio nella culla del Rinascimento”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa