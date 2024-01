Scappa con la droga alla stazione di Pontedera, condannato a lavori di pubblica utilità

Ha tentato di fuggire mentre aveva 20 grammi di hashish nelle tasche della tuta indossata sotto i pantaloni. E' stato per questo arrestato un 21enne marocchino dopo un controllo delle volanti di Pontedera alla stazione ferroviaria. Era in compagnia di altri tre magrebini, senza pendenze. Dopo l'arresto del giovane, residente a Santa Maria a Monte e con precedenti di polizia, questa mattina si è tenuta l'udienza di convalida. Il giudice ha approvato l'arresto e ha condannato il giovane a 4 mesi di reclusione, convertiti poi in 123 giorni di lavoro di pubblica utilità.