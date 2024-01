Torna la giornata di Puliamo Borgo

Nuova data per la giornata di Puliamo Borgo! Si consolida l’appuntamento con la mattinata dedicata alla pulizia di Borgo San Lorenzo; il prossimo è in programma sabato 20 gennaio con ritrovo alle 9.30 davanti al Palazzo comunale.

“Per far crescere la manifestazione – affermano l'Assessore alla Partecipazione Alessandro Galeotti e le Consigliere con delega a Politiche per l'Ambiente ed Economia Circolare Irene Pieroni e Giorgia Baluganti – stiamo proseguendo gli incontri con le Associazioni di Borgo San Lorenzo e con loro concordiamo e organizziamo gli appuntamenti successivi di Puliamo Borgo. Crediamo sempre fermamente che aver cura dei luoghi in cui viviamo è importante e organizzare eventi che sensibilizzano i cittadini sul tema è fondamentale. Vi aspettiamo sabato”.