Turismo Montopoli, le proposte del candidato Cantarella: "Ripartire dall'Abc della promozione"

Una ricchezza per il territorio, motore per lo sviluppo della comunità, purtroppo oggi sottovalutata se non ostacolata dall'attuale giunta. «I nostri incontri sono partiti proprio dal turismo - dichiara Michael Cantarella - perché riteniamo che l'immagine del nostro comune ad oggi non sia sufficientemente promossa e quindi non riesca a sostenere le oltre 70 attività turistico ricettive del territorio che, assieme ai commercianti, rappresentano una opportunità di crescita, di occupazione e allo stesso tempo di mantenimento della vita delle frazioni e quindi di tutto il comune. Il nostro obiettivo è quello di portare Montopoli a essere meta conosciuta e apprezzata, non solo un nome su un cartello».

Gli operatori hanno segnalato una sostanziale carenza di opere infrastrutturali per favorire 'lo stare a Montopoli', come parcheggi, viabilità, wi fi e strutture telematiche ormai indispensabile per questo settore.

Un' altra nota dolente è stata l'evidente mancanza di Coordinamento a livello comunale delle varie iniziative culturali, ricreative, sportive, al fine di evitare eventi doppione, che nei fatti significa una maggiore collaborazione tra associazioni culturali, sportive, proloco, musei e le varie attività ricettive, magari pensando anche all’istituzione di un tavolo periodico di incontro.

Tra le tante idee presentate da Idee in Comune c'è la necessità di proporre un progetto ad hoc per lo sviluppo di una strategia specifica di comunicazione e promozione per conoscere le bellezze di Montopoli; al tempo stesso è necessario un vero e proprio coordinamento e promozione strategica delle attività turistiche ricettive che possa valutare costantemente le richieste e le necessità del settore.

Montopoli come San Miniato sono paesi che hanno una tradizione storico culturale e che si trovano nel circuiti turistico dell'asse Pisa Firenze, e so vogliamo Lucca e Siena. Fino ad oggi cosa è stato fatto a Montopoli per far emergere il nostro nome in questi circuiti? Un turista può soggiornare e godersi la nostra realtà, che ha anche musei e offre opportunità paesaggistiche notevoli, e poi visitare le grandi città d'arte toscane. Ma per fare questo bisogna far emerge il nome di Montopoli nei circuiti della grandi città

«Banalmente gli operatori turistici oggi non hanno neppure una cartina del territorio da consegnare, e se inviano i turisti a Montopoli trovano orari sballati o siti chiusi o non gestiti - annota il candidato sindaco -. Quindi dovremo ripartire dall' ABC della promozione, per arrivare a proposte più articolate, come la creazione di una app o sito web marcatamente promozionale da utilizzare anche per la prenotazione o diffusione delle iniziative ed esperienze che si possono fare sul territorio».

Sul piatto inoltre la volontà di costituire un fondo di sviluppo comunale vincolato proprio per favorire la crescita delle attività turistiche.

«Sul piano più politico, dichiara Cantarella, è nostra volontà proporre un'iniziativa per far rientrare Montopoli nell'asse leader del programma di sviluppo rurale.

Questo programma pur finanziando le iniziative di sostegno all'agricoltura ha fondi specifici dedicati allo sviluppo dei territori rurali, ovvero finanziamenti a fondo perduto per progetti di sviluppo più articolati e per gli operatori.

Purtroppo il nostro territorio è fuori dalla zonizzazione che permette l'accesso a questi finanziamenti, che nella programmazione attuale significano 40 milioni di euro in tutta la regione Toscana per progetti che si addicono molto alla struttura del comune di Montopoli, perché dedicati a comuni piccoli e bisognosi di progetti facilmente gestibili.

Questa iniziativa, oltre a portare incentivi sul territorio, potrebbe permettere di disporre delle risorse necessarie per il finanziamento delle proposte degli operatori, delle associazioni e dei giovani imprenditori.

Inoltre per sostenere e per far conoscere le eccellenze del nostro territorio - prosegue il candidato sindaco Cantarella - sarà necessario pensare a un cartellone di eventi da sviluppare in coordinamento. Qui, artigiani, commercianti, agricoltori e piccoli imprenditori potranno essere protagonisti con i loro prodotti».

Fonte: Idee in Comune Montopoli