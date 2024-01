Ufficializzata la partnership tra Lifenet Healthcare e Siena Eye Laser

È stata ufficializzata in settimana la nuova partnership tra il gruppo sanitario Lifenet Healthcare e Siena Eye Laser, clinica oculistica di Poggibonsi fondata nel 2011 da Antonio Leccisotti. Lifenet ha acquisito il 55% delle quote della clinica senese, allargando anche in Toscana la sua presenza sul territorio nazionale.

Siena Eye Laser, con la guida di Leccisotti, è riuscita ad affermarsi come il principale centro di chirurgia refrattiva in Italia e tra i primi al mondo. Questa operazione andrà ad impreziosire ancora di più l’offerta per la salute dell’occhio che il Gruppo Lifenet già fornisce nell’ambito delle proprie strutture.

Federico Nizzola, amministratore delegato del Poliambulatorio Chirurgico Modenese (PCM) di Modena, è stato nominato CEO anche di Siena Eye Laser.

“Siena Eye Laser è una realtà affermata che offre un servizio di altissimo livello grazie al talento ed alla visione di Antonio Leccisotti; è un onore e un piacere poter lavorare insieme a lui ed il suo team – afferma Federico Nizzola, nuovo CEO della clinica senese – Non vedo l’ora di dare il mio contributo per rafforzare ulteriormente le attività del centro. I prossimi passi saranno nel segno della continuità, con un’attenzione particolare rivolta come sempre ai nostri pazienti e ai bisogni del territorio”.

“Per Siena Eye Laser è un momento molto importante – ha aggiunto il professor Leccisotti – che giunge a coronamento di un continuo incremento della nostra attività, culminato con oltre 10mila interventi di chirurgia refrattiva nel 2023. Lifenet è il partner ideale per lavorare in armonia e allargare ancora di più il nostro orizzonte”.

L’operazione è stata realizzata anche con il supporto del gruppo BCC Iccrea. Il professor Leccisotti è stato assistito per i profili legali da PwC TLS avvocati e commercialisti con un team composto dall’equity partner Pietro Buccarelli, guidato dalla director Camilla Nordera e dalla manager Elisabeth Filippone Thaulero assieme all’associate Emmalisa Dori, per le funzioni finanziarie, amministrative e fiscali dallo studio del dott. Pierluigi Flori. Il gruppo Lifenet Healthcare è stato assistito da Fivelex Studio Legale e Tributario con un team multidisciplinare composto dall’equity partner Claudio Tatozzi e dalla senior associate Lea Lidia Lavitola per tutti i profili societari, nonché dall’equity partner Mara Fittipaldi, dall’associate Alessandra Iandoli e dal trainee Filippo Vialetto, per gli aspetti finanziari. I profili regolamentari legati alla normativa golden power sono stati curati dallo studio PedersoliGattai. Gli aspetti notarili sono stati affidati allo Studio Notarile Grandi di Milano.

Fonte: Ufficio Stampa