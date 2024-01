Al Garibaldi di Prato tre mesi di grande cinema

Bentornato Cineforum: “Quel Giorno perfetto” è una rassegna di film, diversissimi fra loro, capaci di farci riflettere sulle contraddizioni della società contemporanea ma è anche un’occasione per creare, all’interno de “Il Garibaldi”, un appuntamento fisso per spettatori curiosi, interessati, appassionati e “divoratori” di cinema di qualità.

Un modo per ritrovarsi e parlare di cinema al cinema, affrontando argomenti come amore, arte, creatività, poesia e futuro; ma anche questioni più complesse come la maternità surrogata, la consapevolezza di sé, l’immigrazione, la politica.

Tutto questo grazie al racconto per immagini di registi del panorama internazionale, creatori di storie dal grande fascino narrativo ed emotivo.

Oltre agli ultimi, importanti, film di alcuni grandi autori (Wenders, Kaurismaki, Gondry) lo sguardo curioso propone opere di grande valore sociale (The Green Border di Agnieszka Holland), ritratti spiazzanti (How to have sex), molte storie che raccontano il presente partendo dall'interrogativo “cosa succederebbe se…”.

Molti i titoli proposti in versione originale con sottotitoli in italiano per restituire le atmosfere e il “suono” dei film così come pensati dai registi.

A presentare e moderare le serate Carlo Pellegrini, architetto e grande appassionato di cinema, con anni di esperienza in rassegne e incontri cinematografici.

Ogni mercoledì dal 24 gennaio al 27 marzo (con una eccezione: Lunedì 19 febbraio) alle ore 20.30 al Cinema Il Garibaldi di Prato (via Garibaldi 69 – Info su www.ilgaribaldi.it).

Si entra con un biglietto da 7,50 euro, ma ci sono anche due opzioni di abbonamento: Uno per 4 film a scelta (€ 26,00) e uno per tutta la rassegna (€ 54,00).

Programma

QUEL GIORNO PERFETTO

Il cineforum del mercoledì al Garibaldi

Nove incontri con il meglio del cinema contemporaneo, presentati e commentati, con la partecipazione del pubblico. Nove appuntamenti di qualità per tornare a parlare di cinema al Cinema.

C’era una volta il Cineforum e…c’è ancora.

Programma e incontri a cura di Carlo Pellegrini

Mercoledì 24 Gennaio ore 20.30

Foglie al vento di Aki Kaurismaki (Finlandia 2023, 81’)

versione originale sott. Ita

L’ultima fatica registica del finlandese Aki Kaurismaki. Un film ironico, disperatamente romantico, ostinatamente minimalista e sincero, che conferma ancora una volta lo stile e il talento di uno dei maestri del cinema contemporaneo. “Foglie al vento” è un piccolo capolavoro, dove due anime perse nell’algida solitudine di Helsinki s’intravedono, forse si piacciono, s’incontrano, si perdono, si ritrovano, si riperdono…

Un film che vi rapirà il cuore e lo sguardo.

Mercoledì 31 Gennaio ore 20.30

Il cielo brucia

di Christian Petzold (Germania 2023, 102’)

Un film ricco di riferimenti simbolici che è anche percorso di formazione. “Il cielo brucia” è un dramma esistenziale e sentimentale che non diviene mai tragedia. Christian Petzold si rivela ancora una volta un vero maestro nel rappresentare e cogliere le emozioni, i disagi, le passioni e le frustrazioni sui volti dei suoi personaggi.

"il cinema è il futuro che si volta sempre indietro".

Mercoledì 07 Febbraio ore 20.30

Il libro delle soluzioni

di Michel Gondry (Francia 2023, 103’)

versione originale sott. ita

Il divertente “ritorno” al cinema di Michel Gondry, dopo otto anni dalla sua ultima fatica, è una commedia (autobiografica) sull’amore per il cinema di un autore costretto a fare i conti con la propria incontenibile, e folle, creatività. “Il libro delle soluzioni” è un film terapeutico che non mancherà di sorprendervi per le sue svolte narrative.

Come sopravvivere all’arte secondo Michel Gondry.

Mercoledì 14 Febbraio ore 20.30

Perfect days

di Wim Wenders (Giappone, Germania 2023, 123’)

versione originale sott. ita

Wim Wenders ha diretto un film che, citando ed omaggiando Yasujirō Ozu (uno dei mestri del cinema giapponese), regala allo spettatore un “viaggio” in Giappone. “Perfect days” è un film fatto di attese, di estasi della lentezza, di rivelazioni in un percorso che può essere simile a sé stesso e invece scopre ogni volta qualcosa di nuovo. Un lungometraggio che, con semplicità sconvolgente, ci avvicina alla poesia del quotidiano.

Un film che parla di passato con la modernità del futuro.

Lunedì 19 Febbraioore 20.30

La petite

di Guillaume Nicloux (Francia, Belgio 2023, 92’)

Un film che con grande delicatezza e normalità affronta i temi dell’elaborazione del lutto e della “maternità surrogata”. “La Petite” racconta la storia di Joseph (l’irresistibile Fabrice Luchini), un uomo di circa sessant’anni che viene a sapere che suo figlio e il suo partner sono rimasti uccisi in un incidente aereo. I due aspettavano un bambino da una madre surrogata in Belgio e adesso Joseph si chiede cosa ne sarà del piccolo e decide di trovare la donna (Mara Taquin) con in grembo “suo nipote”. Un “dramedy” capace di affrontare temi difficili, senza moralismi, con gusto e pacatezza.

Un “gioiellino” cinematografico che vi emozionerà.

Mercoledì 28 Febbraio ore 20.30

How to have sex

di Molly Manning Walker (UK/Grecia 2023, 91’)

versione originale sott. ita

Il film vincitore al Festival di Cannes nella sezione “Un certain regard”. L’esordio alla regia della britannica Molly Manning Walker prende di petto un macigno della contemporaneità: il rapporto degli adolescenti con il sesso. “How to have sex” è un film che, senza moralismi, riesce a comporre un sincero ritratto dei sogni e dei desideri adolescenziali, offrendoci uno sguardo vibrante e profondo sulle consapevolezze, l'amicizia, e quel delicato tema del consenso sessuale. Un ritratto generazionale che diviene il racconto, stratificato, gioioso e tremendamente drammatico di un percorso di crescita adolescenziale.

“Penso che nella vita molte cose accadano senza parole, soprattutto in una festa, dove c'è musica ovunque e accade di tutto.”

Mercoledì 6 Marzo ore 20.30

FILM A SORPRESA!

Se siete arrivati fino a qui probabilmente cominciate a fidarvi di noi… Per questo ci riserviamo di svelarvi il titolo del film in programma solo quando sarete comodamente seduti. L’effetto sorpresa e la magia del cinema vi aspettano in Sala.

“Le chiamo sorprese eppure non aspettavo altro.”

Mercoledì 13 Marzoore 20.30

Green border

di Agnieszka Holland (Polonia, Francia, Rep. Ceca, Belgio 2023, 147’)

Green Border racconta, in successivi capitoli, l’esodo di una famiglia proveniente dalla Siria, e di altri profughi che viaggiano con loro, verso il confine tra Bielorussia e Polonia. Un dramma dell’immigrazione che ci costringe a guardare l’”inferno” senza voltare le spalle. Un film necessario che, girato in un fantastico bianco e nero che contribuisce a rendere l’idea del freddo dei luoghi dove è ambientato, ci obbliga a non fare finta di niente. Premio Speciale della Giuria all’ultimo Festival di Venezia.

“L’armonia è di per sé impossibile senza le differenze”

Mercoledì 27 Marzo ore 20.30

Il regno animale

di Thomas Cailley (Francia 2023, 130’)

L’umanità sta cambiando: molte persone si stanno infatti trasformando in animali. In alcune di esse sono comparsi i segni della mutazione e, per questo, sono seguiti in centri specializzati. Ma un giorno, in seguito a un incidente sulla strada, molte si disperdono e vagano per i boschi. Tra loro c’è una donna; il marito François (l’ispiratissimo Romain Duris) e il figlio sedicenne Emile (il talentuoso Paul Kircher) partono alla sua ricerca. Thomas Cailley realizza un film ispirato e originale che alza un grido contro ogni forma di intolleranza sulle diversità. Un film di “fantascienza intimista” che, usando gli stilemi del “genere”, ci regala una riflessione profonda sui temi della crescita, dei rapporti famigliari e sul concetto di paura.

“Si teme ciò che non si conosce.”

Dal 24 Gennaio ore 20.30

al 27 Marzo 2024

Proiezioni ore 20.30

Tutte le proiezioni e gli incontri si terranno al Cinema Il Garibaldi di Prato – Via Garibaldi 69

(parcheggio più vicino piazza Mercatale)

Ingresso:

Biglietto unico a proiezione € 7,50

abbonamento 4 film (a scelta) € 26,00

abbonamento tutti i 9 film € 54,00

www.ilgaribaldi.it

