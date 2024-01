Bilancio di Certaldo approvato dai sindacati e dalle associazioni di categoria

In un clima di apertura e collaborazione, si è tenuto martedì 16 gennaio un importante incontro tra il Comune di Certaldo, i rappresentanti sindacali e le associazioni di categoria, finalizzato a un approfondito confronto sulle scelte operative adottate nel bilancio corrente. Convocato dal sindaco Giacomo Cucini e dall'assessore al bilancio Francesco Dei, l'incontro ha visto la partecipazione attiva di CGIL, SPI CGIL, SPI CISL, CNA, CIA e Confesercenti. Hanno partecipato alla riunione anche l’assessore al commercio Jacopo Masini e l’assessora alla cultura Clara Conforti.

L'ultimo biennio è stato caratterizzato da un forte aumento della spesa per investimenti, di cui la maggior parte legata ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con un'impostazione chiara orientata a sostenere la rigenerazione urbana, la crescita e lo sviluppo.

Il sindaco ha illustrato i prossimi interventi, che vanno oltre il suddetto Piano, toccando aspetti cruciali della vita della comunità. “Il programma legato alle opere pubbliche già finanziate ammonta complessivamente a oltre 23 milioni di euro, di cui circa 15 milioni di euro ottenuti attraverso il Recovery Plan e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – ha spiegato -. Una stagione di investimenti che rappresenta un passo significativo e, oserei dire, rivoluzionario per il nostro territorio con l’impiego strategico di risorse che punta a migliorare la qualità della vita e dei servizi della nostra comunità, includendo progetti come il recupero dell'ex aeronautica militare, la ristrutturazione della Piscina Fiammetta, la creazione di un centro socio-culturale polivalente nell'edificio dell'ex stamperia, e la riqualificazione di aree come Borgo Garibaldi, Via 2 Giugno, Via Roma e Piazza Boccaccio. Il piano include anche l'ammodernamento dell'asilo nido Arcobaleno e la demolizione e ricostruzione della passerella pedonale sul torrente Agliena, prossima alla conclusione.

Il cantiere per la riqualificazione del centro urbano è già in corso e coinvolge Piazza Boccaccio, Via 2 Giugno, Borgo Garibaldi e Via Roma. I finanziamenti esterni, uniti agli investimenti legati al PNRR, sostengono progetti come il miglioramento sismico della scuola elementare Masih e il restauro della Cappella che ospitava il Tabernacolo dei giustiziati. Questi interventi, che promuovono la qualità dei servizi e migliorano gli spazi culturali e sportivi, sono considerati un patrimonio di valore per le future generazioni, riflettendo l'impegno del Comune per il benessere della comunità”.

L'intervento del vice sindaco ha evidenziato con soddisfazione l'attenzione del Comune ai servizi erogati dal Comune. “Mentre le spese domestiche sono aumentate (luce, gas, ecc.) – ha spiegato Francesco Dei -, il Comune ha mantenuto invariate le tariffe, assicurando ai contribuenti e agli utenti gli stessi costi. In tutta la legislatura vi sono stati solo un piccolo ritocco all'imposta di soggiorno per i turisti e un adeguamento dei canoni di concessione dei loculi cimiteriali, comunque ancora inferiori a quelli praticati dalla maggioranza dei comuni limitrofi. Si è cercato quindi di garantire gli stessi servizi, che in alcuni casi al comune costano di più, alle stesse tariffe. Per la prima volta dopo otto anni inoltre, sono tornati i tagli al comparto degli enti locali, con 250 milioni a carico di comuni e province, oltre a 100 milioni di spending review sull'informatica, mentre crescono le risorse destinate ai comuni specificatamente vincolate per il potenziamento dei servizi sociali, servizi prima infanzia, trasporto alunni con disabilità, legati al nuovo fondo speciale equità livello dei servizi”.

Il vice sindaco ha sottolineato con determinazione l'impegno del Comune nel contrastare l'evasione fiscale, un'azione che ha portato a una riscossione più efficace delle risorse, liberando fondi per investimenti futuri dovuti ai minori accantonamenti su crediti.

Nel bilancio di previsione 2024-2026 trovano spazio maggiori risorse per la piantumazione di nuove alberature, per la manutenzione del verde e delle strade, per i servizi culturali e del turismo e importanti investimenti anche alla didattica e alla scuola, con particolare attenzione ai bambini più fragili.

Tra i temi che sono stati trattati nella discussione, oltre ai cantieri, troviamo la tariffa corrispettiva dei rifiuti, i problemi legati ai trasporti e in particolare ai ritardi dei treni nella tratta Firenze-Siena, la Comunità Energetica, la richiesta di eventi che rendano maggiormente attrattivo il centro cittadino per supportare i commercianti.

Le sigle sindacali presenti hanno espresso apprezzamento per la manovra in generale, con particolare enfasi sulle politiche fiscali adottate dal Comune di Certaldo. In particolare, hanno lodato le aliquote delle tasse rimaste invariate e l'invarianza nelle tariffe dei servizi, nonché le esenzioni introdotte nel corso degli anni. Questo approccio è stato accolto con favore, soprattutto in considerazione del costante aumento dei prezzi, che finisce per gravare soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa