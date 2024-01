Crollo del solaio al matrimonio, i due sposi sporgono denuncia

In seguito all'apertura del fascicolo dalla procura di Pistoia per lesioni e disastro colposo dopo il crollo del solaio nell'ex convento di Giaccherino, a Pistoia, i due sposi hanno presentato una denuncia querela ai carabinieri. Il crollo, nel quale sono rimaste coinvolte quasi trenta persone, è avvenuto la sera del 13 gennaio scorso mentre era in corso la loro festa di matrimonio.

L'immobile è ancora sotto sequestro. I due neo sposi hanno inoltre consegnato un video amatoriale, agli atti della procura di Pistoia, dove è ripreso il momento nel quale, durante i balli della festa, improvvisamente crolla il solaio.