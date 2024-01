Da novembre senza soldi per pagare la badante, FdI Castelfranco: "Sds e Comune facciano qualcosa"

Abbiamo appreso nei giorni scorsi della denuncia da parte di una castelfranchese. A quanto pare – come abbiamo notato dai giornali -, è dal mese di novembre che non le arrivano i soldi che le spettano per ciò che riguarda le spese che servono per risarcire la badante della figlia disabile. Tali spese sarebbero a carico della Società della Salute, che dovrebbe inviarle a sua volta i soldi finanziati tramite lo Stato. La faccenda, insomma, non è delle migliori per una famiglia in evidenti difficoltà. Dal canto nostro, facciamo un appello agli organi competenti e all’amministrazione comunale affinché si prenda a carico della situazione e si possano risolvere le falle di un sistema che dovrebbe avallarsi su principi minimi di giustizia sanitaria e sociale. Riteniamo che, questo, rappresenta l’ennesimo caso di una pubblica amministrazione fallimentare.

Fabio Mini – Coordinatore Fratelli d’Italia Castelfranco di Sotto

Nicola Sgueo – Fratelli d’Italia, Consigliere Comunale

Fratelli d’Italia Castelfranco di Sotto





