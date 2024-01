Del Campana Guazzesi, presentato il libro sui presepi

Presso l’ APSP Del Campana Guazzesi a San Miniato, nel salone delle Congreghe, è stato presentato il libro ”Il presepe nell’età matura. Viaggio alla scoperta delle natività nelle residenze per anziani d’Italia” di Delio Fiordispina e Fabrizio Mandorlini. La prima copia di questo libro, sabato 16 dicembre, è stata consegnata a Papa Francesco nell’udienza riservata ai presepisti. Il volume è stato presentato da Emilio Bertini, presidente dell’ASP Del Campana Guazzesi, e Simona Rossetti, sindaco di Cerreto Guidi e presidente dell’ Associazione Nazionale Città dei Presepi. Hanno portato il saluto Laura Cavallini, vice presidente dell’ Associazione Amici del Campana, Michele Fiaschi, consigliere Comunale e Assessore alla Cultura. La pubblicazione raccoglie le foto dei presepi di oltre 170 case di riposo di tutte le regioni italiane ed è la prima opera su questo tema. Nel corso dell’incontro è stato rilevato che il presepe è un forte elemento della tradizione per tutte le età e che per gli anziani, che vivono nelle strutture, può ricordare la loro infanzia e le loro emozioni. Nell’Età Matura il presepe costituisce una parte del percorso di vita per ognuno ed è un moneto di riflessione proiettato verso qualcosa che ricorda serenità e pace. Grazie a questo libro viene data voce alle case di riposo e alle loro attività, per molte di queste strutture diventa una realizzazione identitaria, partecipata anche dagli anziani, e l’ Associazione Nazionale Città dei Presepi ha dato visibilità, pubblicandoli sui social. Questa raccolta dei presepi nelle RSA è stata relativa agli anni 2021 e 2022, mentre anche quest’anno sono arrivati all’ Associazione Nazionale Città dei Presepi decine di adesione. Davanti ad un folto pubblico, hanno preso la parola anche Lorenzo Terreni, artista della Bottega Egolart, e Mario Rossi (Maglietta) maestro presepista, che quest’anno ha allestito un originale presepe proprio al Del Campana Guazzesi dal titolo “La strage degli innocenti”.