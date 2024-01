Denunciato 48enne, ha rubato in un negozio di Lucca

Un 48enne è stato denunciato per furto. Il fatto è avvenuto a Lucca mercoledì 17 gennaio verso le 14.30. L'uomo, di origini georgiane, avrebbe messo degli apparecchi elettronici in una borsa schermata e sarebbe uscito dal negozio. Il personale lo avrebbe bloccato. Subito sono intervenuti i poliziotti e lo hanno fermato. Il 48enne è risultato essere stato denunciato nell’ultimo anno per diversi reati contro il patrimonio, anche in altre province limitrofe. Fatti che fanno ritenere la sua presenza sul territorio di Lucca finalizzata al mero compimento di atti illeciti. Per questo motivo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato e colpito da Foglio di via dal del Questore di Lucca, provvedimento che lo terrà lontano dalla Lucchesia per 3 anni.