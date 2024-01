"Dillo alla Lega", torna il gazebo della sezione di Fucecchio per incontrare i cittadini

Domani sabato 20 gennaio 2024 dalle ore 9 alle ore 14, la Sezione Comunale di Fucecchio della Lega Salvini Premier incontrerà i cittadini ad un apposito gazebo ubicato nell'area a parcheggio di fronte al supermercato Coop di via di Fucecchiello, nell'ambito dell'iniziativa "Dillo alla Lega", organizzata per parlare con la gente dei problemi del territorio e vedere di risolverli insieme, animati da tanto buonsenso. In merito, il segretario della Lega a Fucecchio che è anche Consigliere comunale, Marco Cordone, dichiara: "La gente ci apprezza perché noi, a prescindere dagli slogan, siamo veramente presenti sul territorio ed i nostri banchini o gazebo, si vedono in piazza tutte le settimane e non solo in campagna elettorale, con lo scopo di avere un confronto diretto e continuo con i cittadini sulle varie problematiche. Per esempio, un tema che ci sta molto a cuore, è quello della gestione e dello smaltimento dei rifiuti e ci tengo a ricordare all'opinione pubblica che la Lega in Consiglio Comunale è stata l'unica forza politica che ha sempre votato contro a tutte le delibere che riguardavano la TARIC, ovvero la tari con l'IVA, la quale penalizza soprattutto le utenze domestiche. Inoltre ho incaricato il vicesegretario, Stefano Cartocci, di predisporre una mappatura del territorio per capire dove potrebbero essere collocati altri Ecocompattori a Fucecchio, oltre a quello già operativo di piazza Pertini che francamente non basta più per soddisfare la volontà di tanti cittadini che vorrebbero riciclare le bottiglie vuote in PET (ogni poco, è già stracolmo e la gente è costretta a tornarsene a casa con le bottiglie vuote che al momento non possono essere riciclate). La nostra proposta che incrementa quella originaria del 2019, sarà inserita anche nel programma elettorale delle Amministrative del corrente anno che prevederà di installare almeno altri 4 Ecocompattatori nel territorio comunale della città del Padule, con l'obiettivo di aiutare l'Ambiente".

Fonte: Lega - Sezione di Fucecchio