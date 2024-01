Elezioni 2024, Rifondazione Comunista sostiene la coalizione M5S-Buongiorno Empoli

Il Partito della Rifondazione Comunista empolese sosterrà nella campagna elettorale che si sta aprendo la coalizione tra Buongiorno Empoli dei consiglieri uscenti Leonardo Masi e Beatrice Cioni, e il movimento 5 Stelle, consigliera uscente Anna Baldi. Dopo l'esperienza di Dusca Bartoli nel 2014 e quella di Beatrice Cioni nel 2019 che hanno contribuito ad allargare ed unificare progressivamente il campo a sinistra del pd, il nostro impegno sarà riconfermato anche per questa tornata elettorale nei confronti della neonata coalizione. Il giudizio dell’allargamento a forze politiche come i 5 stelle che sul territorio si sono distinte, insieme a Buongiorno Empoli, per la difesa dell’ambiente, dei lavoratori e delle lavoratrici, per i servizi pubblici e in difesa di chi ha più bisogno, non può che essere positiva.