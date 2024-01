FdI San Miniato commenta le ultime vicende politiche: "Amministrazione pecca di chiarezza e trasparenza"

Freud ha scritto che «la verità è il nostro mestiere», ma si riferiva più modestamente alla necessità di non mentire a se stessi: l’opposto di quanto accade a San Miniato dove l’amministrazione comunale pecca di mancanza di chiarezza e di trasparenza.

Ne sono un esempio le affermazioni e l’esultanza del Sindaco sulla sentenza del Project Financing, senza informare i Samminiatesi che con l’annullamento del “Lodo” si deve ricominciare da capo e che la cifra di 7,7 milioni dovrà essere recuperata attraverso una serie di azioni legali che assorbiranno altri costi e molto tempo. Alle esultanze non ha nemmeno fatto seguito l’informazione essenziale che l’azienda debitrice, la San Miniato Gestioni Srl è in liquidazione dal 2021. Chiediamo al Sindaco: come intende recuperare la somma da una società che nel 2022 ha fatturato ”zero” ed ha un capitale sociale di 100.000 euro?

In più, invece di esultare per una notizia 'vuota' chiediamo ancora al Sindaco: procede o no finalmente a mettere immediatamente a disposizione della collettività i 2,7 milioni, destinati al pagamento dell’ultima tranches del “Lodo” ed accantonati nel bilancio del 2023?

Nel frattempo, l’assessore con più “peso” del Comune di San Miniato si é dimessa, affermando “che il rapporto con il Sindaco era già logoro da tempo”.

Un clima deteriorato e logoro per il nostro Comune con una maggioranza di governo che perde pezzi, che non riesce a capire le conseguenze di sentenze dove sono in ballo svariati milioni di euro e che stando a quanto si legge dagli organi di informazione, non è coesa nemmeno sul rinnovo del secondo mandato a questo Sindaco. Aspetto unico nel nostro Comune che ha sempre visto la riproposizione dopo il primo mandato di tutti i Sindaci.

Questa immagine logora non varia con la nomina, a tempo scaduto, di due assessori a meno di 5 mesi dalle elezioni, considerato che né il Sindaco né la sua maggioranza sono stati in grado di rimpiazzare l’assessore al bilancio deceduto oltre tre anni fa. Una scelta poco chiara ma altamente simbolica se consideriamo che queste “due assunzioni”, in barba alle manifestate carenze di personale in cui versa il Comune , faranno lievitare i costi per circa 20.000,00 euro in 5 mesi Che sia tutto legato alla prossima apertura della campagna elettorale? Roger Money-Kyrle scrive che le falsità e le imposture, si comportano a livello sociale come i virus: non solo tendono a conservare se stessi, ma si diffondono agli altri per contagio, poiché per sopravvivere hanno bisogno di ‘ospiti’.

Noi siamo l’antidoto a queste manipolazioni e imposture: il nostro lavoro sarà quello di mettere in campo un’azione convinta e coinvolgente con competenza e serietà adottando come medicina la verità.

Fonte: FdI San Miniato