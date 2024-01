Intelligenza artificiale, tra etica e diritto: Incontro con il Dipartimento di Scienze Giuridiche a UNIFI

La rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale (IA) e la sua integrazione sempre più pervasiva nelle strutture sociali presuppongono nuove sfide per il diritto, l'etica e la governance. I quesiti attuali e le criticità future determinate dalla progressiva affermazione dell’IA nelle nostre vite saranno al centro dell’incontro su "Intelligenza artificiale e decisioni automatizzate", organizzato lunedì 22 gennaio dal Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) e ospitato in Aula Magna dell’Università di Firenze (piazza San Marco 4, ore 9.30).

La prima sessione, moderata dal docente DSG di Diritto costituzionale Erik Longo, vedrà la partecipazione della vicepresidente del Garante della privacy Ginevra Cerrina Feroni, del docente DSG Andrea Simoncini e della docente della Scuola Normale Superiore di Pisa Fosca Giannotti.

Durante la seconda sessione, moderata da Federica Camisa (Università di Firenze), prenderanno la parola Andrea Gatti (Università di Teramo), Giovanni De Gregorio (Università Catholica di Lisbona), Simona Demkova (Leiden University) e il docente Unifi Giuseppe Mobilio.

Il dibattito cercherà di approfondire il tema sempre più decisivo dell'intelligenza artificiale e la sua crescente influenza sui processi decisionali automatizzati in vari settori, dalla pubblica amministrazione alle imprese.

L’iniziativa è organizzata all’interno del progetto ARC 2 (Awareness Raising Campaign for SMEs 2) che si prefigge di incrementare la conoscenza e la comprensione da parte delle PMI dei loro obblighi derivanti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e dal quadro giuridico italiano e croato in materia di protezione dei dati personali. Oltre a Unifi, partecipano al progetto il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP - Italia), l'Autorità di protezione dati della Croazia (AZOP - coordinatore), l'Università di Zagabria (Dipartimento di Informatica), Università di Bruxelles (VRIJE)

Fonte: Ufficio Stampa, Università degli Studi di Firenze