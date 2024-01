Lavori nelle strade di Empoli, si parte da piazza della Vittoria

Alla luce di lavori di manutenzione stradale in alcune vie del centro storico di Empoli da lunedì 22 gennaio 2024, salvo condizioni atmosferiche avverse, sono previste alcune modifiche alla viabilità. Gli interventi riguarderanno in primis piazza della Vittoria per poi proseguire nei giorni successivi in altre vie.

Lunedì 22 gennaio 2024, dopo le ore 9, i lavori interesseranno piazza della Vittoria, nel tratto compreso tra via Jacopo Carrucci e via Fratelli Rosselli, e via Fratelli Rosselli nel tratto compreso tra piazza della Vittoria e via Bonistalli. Dall’avvio delle lavorazioni, per chi proviene da via Tinto da Battifolle in ingresso in piazza della Vittoria ci sarà l'obbligo di svolta a destra. Inoltre, per il traffico proveniente da via Curtatone e Montanara, non sarà possibile il proseguimento a diritto sempre in piazza della Vittoria: sarà istituito obbligo di svolta a destra su via Jacopo Carrucci. Questo intervento avrà una durata prevista di tre giorni.

Riguarderanno tratti delle seguenti strade: via Ippolito Nievo, via Ugo Foscolo, viale Petrarca e via XI Febbraio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa