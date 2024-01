“Magia e mistero del colore”, al via l’esposizione di arte visiva dell’artista Marco Eracli

Da questo pomeriggio una nuova mostra arricchirà Montedomini Sede: inaugurato l’affascinante viaggio tra le opere del pittore fiorentino Marco Eracli attraverso l’esposizione di arte visiva “Magia e mistero del colore” grazie al quale i visitatori potranno immergersi ed esplorare i segreti del colore con le travolgenti opere esposte.

Le venticinque opere attraversano luoghi svariati, tematiche attuali e vicende di storia contemporanea, con una vivace immersione nel colore grazie alla potenza delle pennellate utilizzate con maestria e sapienza dal pittore fiorentino. Alcuni dei titoli esposti sono: Tragedia greca; Corpi e lamiere; I bambini di Bucha; Les fleurs du mal; Il grande fratello; Libertà vigilata, Sotto…assedio; La striscia; Le forestiere; Navigatori in viaggio; Terra di Siena; Piccola grande giostra, La panoramica e Canale Leonardo. Grazie alle intense pennellate, alla vorticosa combinazione di colori, Eracli ci porta all’interno dei paesaggi e degli episodi ritratti con multiformi dettagli, riferimenti e richiami densi di significati e messaggi nascosti.

La mostra è realizzata con il patrocinio del Comune di Firenze e grazie al supporto e all’organizzazione di ASP Firenze Montedomini. Sarà aperta con ingresso gratuito nel fine settimana fino a domenica 28 gennaio 2024 nei locali del Guardaroba Storico di Montedomini Sede (Via de’ Malcontenti, 6 a Firenze). La mostra seguirà i seguenti orari: sabato e domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:00 con la presenza dell’artista, mentre dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00 con accesso su richiesta al Desk Accoglienza di Via de’ Malcontenti, 6.

“Porto i saluti dell’Amministrazione e dell’Assessora Funaro, ringrazio l’artista e l’ASP Firenze Montedomini per queste azioni culturali che intrecciano la realtà dell’importante struttura con il tessuto cittadino. Il maestro Eracli – spiega la Presidente della Commissione pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali Donata Bianchi – realizza opere che con il colore e il movimento del tratto ci restituiscono emozioni e tensioni che attraversano la quotidianità. Sono opere che parlano al presente, valorizzando elementi storici che sono parte della storia della nostra città. L’arte è un altro modo di comunicare e alimentare scambi relazionali profondi, l’opera di Eracli ha un valore artistico in sé, ma le riflessioni attorno alle immagini possono diventare anche uno spazio ideale di creazione di comunità e dialogo sociale”.

“Da anni ormai Montedomini apre le sue porte agli artisti e alla loro arte – ha affermato il Direttore Generale di ASP Firenze Montedomini Emanuele Pellicanò – e ciò per Montedomini tutta rappresenta un dialogo trasversale con l’esterno, un viaggio verso nuovi scenari dinamici che ci arricchisce con continui nuovi stimoli. “Magia e mistero del colore” è un avvincente percorso che coinvolge il visitatore in un crescendo di emozioni. Ringraziamo Marco per il suo affetto verso Montedomini, per averci scelto e affascinato con questo immersivo viaggio nell’arte”.

“Le forme dell’arte, la musica, il canto, il teatro, il cinema e la televisione, condizionano l’essere umano direttamente e ne siamo coscienti, ma il colore è subdolo, influenza gli umani in modo indiretto, nel tempo” dettaglia l’artista Marco Eracli e conclude domandando “Arte visiva: quando il colore supera il linguaggio. Emisfero boreale ed Emisfero australe. Perché il significato del colore è diverso dai rispettivi popoli?”. (s.spa.)

