MMA a Firenze, al PalaValenti main event tra Milito e Pinto

Domenica prossima, 21 gennaio, il Palavalenti ospiterà un evento di arti marziali miste (in inglese mixed martial arts, in acronimo MMA).

Gli incontri prenderanno il via a partire dalle 10 e proseguiranno, ininterrottamente, alle 23. Complessivamente saranno 300 gli atleti in gara tra amatoriali e professionisti.

La sfida più importante, il main event di MMA tra il fiorentino Manuel Milito che, imbattuto, cercherà di difendere il titolo contro Angello Pinto, peruviano di nascita ma cresciuto a Livorno.

Le arti marziali miste sono uno sport da combattimento a contatto pieno, basato su colpi, prese e combattimento a terra, che incorpora tecniche sportive delle arti marziali (come karate, muay thai, jiu jitsu brasiliano, judo) e degli sport da combattimento in generale (come lotta libera, grappling, pugilato, kickboxing).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa